Il Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino, situato in via Verdi 16, annuncia una chiusura temporanea al pubblico a partire dal 3 giugno 2026. L'ultimo giorno disponibile per i visitatori sarà martedì 2 giugno, con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30. Questa interruzione delle attività è stata decisa per consentire l'esecuzione di importanti interventi di ristrutturazione, il cui completamento è previsto nei prossimi mesi. L'obiettivo primario è quello di migliorare significativamente l'esperienza di visita, rendendo il percorso espositivo ancora più coinvolgente e all'avanguardia per il pubblico.

Il museo, nella sua configurazione attuale, ha dimostrato una notevole capacità di attrarre un numero crescente di visitatori. Nei primi cinque mesi del 2026, sono state registrate circa 140.000 presenze, segnando un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2025. Dalla sua riapertura continuativa, avvenuta il 2 giugno 2021, la struttura ha accolto oltre 900.000 persone. Il direttore, Alberto Allegranza, ha sottolineato come questa chiusura rappresenti un'opportunità: “Coglieremo l’occasione di questa chiusura per rendere il Museo ancora più bello e sorprendente”. Tutti gli aggiornamenti relativi ai tempi e alle modalità di riapertura, insieme alle future novità, saranno prontamente disponibili sul sito ufficiale del museo e sui suoi canali social.

Un polo culturale tra storia dei media e innovazione

Il Museo della Radio e della Televisione Rai si conferma come un punto di riferimento culturale di spicco a Torino, in particolare per la sua dedizione alla storia della comunicazione. La sua collezione spazia da strumenti storici e apparecchiature di trasmissione a dispositivi di registrazione audio e video, offrendo ai visitatori un viaggio che parte dalla nascita della radio per arrivare alle più recenti innovazioni nel campo televisivo e multimediale. Negli ultimi anni, l'offerta si è arricchita notevolmente con l'introduzione di spazi interattivi. Qui, microfoni, telecamere e tecnologie storiche possono essere sperimentati direttamente, permettendo a tutte le età di esplorare il mondo della comunicazione italiana attraverso laboratori ed exhibit immersivi.

L'attrattività del museo è testimoniata anche dai livelli record di affluenza registrati durante le festività. Nel periodo compreso tra il 26 dicembre e il 6 gennaio 2026, il museo ha accolto ben 26.700 visitatori, con una media giornaliera superiore a 2.200 presenze e un picco di 3.253 ingressi il 3 gennaio. Questi dati rafforzano la costante popolarità della struttura, che nel solo 2025 ha totalizzato circa 258.000 ingressi, evidenziando una crescita del 20% rispetto all'anno precedente.

Il ruolo simbolo della cultura radiotelevisiva a Torino

Dal 2 giugno 2021, il museo ha assunto un ruolo centrale nel panorama culturale torinese, non solo attraverso le sue esposizioni permanenti e temporanee, ma anche grazie a un'ampia offerta di programmi didattici rivolti a scuole e gruppi organizzati.

La storia dell'edificio e della sua preziosa collezione è intrinsecamente legata alla nascita e allo sviluppo della Rai a Torino, città che fin dal 1924 ha rappresentato un crocevia fondamentale per la radiofonia e, successivamente, per la televisione nazionale.

L'istituzione custodisce oggi centinaia di strumenti che hanno segnato la storia delle trasmissioni italiane: dai primi radioricevitori alle console di regia, dalle telecamere storiche agli studi mobili impiegati per le grandi manifestazioni. Oltre al valore storico delle sue collezioni, il museo si distingue per la sua capacità di coinvolgere le nuove generazioni nel racconto dei media italiani. Gli interventi di ristrutturazione in programma sono volti proprio a valorizzare ulteriormente questa missione, adeguando gli spazi e i servizi alle crescenti aspettative di un pubblico sempre più numeroso e diversificato.