Il Grupo Compay Segundo, rinomato ensemble cubano, si esibirà il 31 luglio al Nabilah di Bacoli, portando in scena il suo acclamato Vívelo International Tour. L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti della musica cubana e per il pubblico italiano, da sempre legato al repertorio del Buena Vista Social Club e alle sue formazioni storiche.

A oltre vent'anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2003, il gruppo continua a diffondere con dedizione il patrimonio musicale di Compay Segundo, figura iconica e membro fondatore del leggendario Buena Vista Social Club.

L'ensemble, composto da nove talentuosi musicisti, si impegna a mantenere viva l'eredità artistica e l'inconfondibile “son” del maestro.

L'eredità di Compay Segundo e la nuova formazione

La formazione attuale del Grupo Compay Segundo è sapientemente guidata da Salvador Repilado Labrada, figlio di Compay Segundo, che ricopre il ruolo di direttore artistico e contrabbassista. La sua presenza garantisce un legame autentico e profondo con le radici musicali del padre. Al suo fianco, tra i pilastri del gruppo, spicca Hugo Garzón Bargalló, storica voce e maracas dal 1997, testimone diretto dell'esperienza del Buena Vista Social Club.

L'ensemble è completato da un cast di musicisti eccezionali: Nilso Arias Fernández (seconda voce e chitarra), Rafael Inciarte Rodríguez (direzione musicale e cori), Haskell Armenteros Pons (clarinetto e cori), Rafael Inciarte Cordero (clarinetto basso), Rafael Dairon Mejias Chang (percussioni e cori), Omar Perez Rodríguez (chitarra) e Yoel Matos Rodriguez (armónico).

Insieme, questi artisti custodiscono e diffondono il repertorio di Compay Segundo, offrendo uno spettacolo che è un perfetto equilibrio tra memoria e presente.

Un legame profondo con l'Italia

Salvador Repilado Labrada ha evidenziato il forte legame tra la musica cubana e il pubblico italiano. “La musica cubana ha sempre avuto un posto d’onore in Italia, dove il successo di artisti come Compay Segundo e del Buena Vista Social Club ha lasciato un segno profondo nel pubblico italiano fin dagli anni ’90,” ha dichiarato. “Questa tournée non fa che confermare il grande affetto che gli italiani continuano a nutrire per la nostra musica: veniamo accolti come custodi di un suono senza tempo, capaci di far rivivere sul palco la tradizione cubana.”

Il direttore artistico ha inoltre espresso la sua profonda connessione con l'opera paterna: “L’eredità di mio padre, Compay Segundo, è la cosa più preziosa che ho nella vita.

Per me non rappresenta un peso, ma una missione che nasce dall’amore. Sono cresciuto ascoltando la sua voce, il suo armónico e il suo inconfondibile ‘tumbao’. Custodire la sua opera significa, in qualche modo, mantenerlo vivo nella mia quotidianità, continuando a dialogare con lui attraverso la musica.”

Il Nabilah: palcoscenico di eventi internazionali

Il concerto del Grupo Compay Segundo si inserisce nella prestigiosa programmazione estiva del Nabilah, una location a Bacoli rinomata per ospitare eventi musicali di calibro internazionale. L'appuntamento del 31 luglio promette di essere un momento clou per gli appassionati, che avranno l'opportunità di immergersi nelle sonorità autentiche del ‘son’ cubano, perpetuato con passione e maestria dai membri del gruppo.

L'eredità musicale di Compay Segundo continua così a risuonare sui palcoscenici mondiali, grazie all'impegno costante del Grupo Compay Segundo e alla dedizione dei suoi membri, che con ogni esibizione celebrano e rinnovano la ricchezza della tradizione musicale cubana.