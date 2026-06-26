Nel 2025 i concerti in Italia superano una soglia simbolica e significativa: oltre un miliardo di euro di spesa del pubblico. È uno dei dati principali emersi dal Rapporto SIAE 2025 – Tutti i numeri dello Spettacolo in Italia, presentato a Roma, che conferma la centralità della musica dal vivo nell’economia dell’intrattenimento.

Un settore in crescita costante

La musica live si conferma il comparto più redditizio dell’intero sistema dello spettacolo. Pur rappresentando solo il 2% degli eventi complessivi, i concerti concentrano il 12,4% degli spettatori e il 27% della spesa totale.

Il 2025 si chiude con numeri in aumento: 67.890 eventi (+3,6%), 31.512.325 spettatori (+8,7%) e una spesa complessiva di 1.162.064.376,7 euro (+17,5%) rispetto ai 989,3 milioni del 2024.

Spesa media e rendimento in crescita

Crescono anche i principali indicatori economici del settore. La spesa media per spettatore passa da 34,13 a 36,88 euro (+8,1%), mentre l’affluenza media per evento sale a 464 persone (+4,9%).

Aumenta anche la redditività: l’incasso medio per evento raggiunge 17.117 euro (+13,3%), mentre quello per singola struttura arriva a 68.672 euro (+15,5%).

Il peso dei generi musicali e la stagionalità

A trainare il settore è soprattutto il comparto Pop, Rock e Leggera, che da solo rappresenta il 57,7% dell’offerta, l’83,8% del pubblico e il 91,6% della spesa complessiva.

Accanto a questo segmento, la musica Classica e il Jazz continuano a garantire diversificazione. La classica cresce in termini di presenza, mentre il jazz registra un aumento del valore medio per spettatore, con la spesa che passa da 15,11 a 17,23 euro.

L’estate resta il periodo più forte per il settore: tra giugno e agosto si concentra il 34% degli eventi, quasi la metà degli spettatori (48,8%) e oltre la metà della spesa totale (53,7%). Un andamento che varia però tra i generi, con il pop-rock fortemente stagionalizzato, il jazz legato ai festival e la classica distribuita in modo più uniforme durante l’anno.