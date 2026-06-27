La ventiduesima edizione del festival diffuso 'Musica sull’Acqua' torna ad animare le suggestive rive del Lago di Como, offrendo dal 3 al 27 luglio un calendario ricco di appuntamenti musicali. Il programma si snoda tra abbazie romaniche, incantevoli spiagge e ville storiche, toccando i comuni di Colico, Gravedona ed Uniti, Pianello del Lario e Como. Il tema scelto per quest'anno, 'Civiltà', invita a una profonda riflessione sul valore della tradizione e sull'apertura verso il futuro, promuovendo l'incontro tra diverse generazioni e la riscoperta dell'identità culturale del territorio.

L'inaugurazione del festival è fissata per il 3 luglio presso l'antica Abbazia di Piona. Qui, la violista Tomoko Akasaka e il violoncellista Gabriele Geminiani, affiancati da un ensemble di talentuosi musicisti tra cui Francesco Senese (violino), Manuele Kastl (violino) e Antonio Valentino (pianoforte), proporranno un raffinato repertorio di quintetti per pianoforte di Johannes Brahms e Ottorino Respighi. Quest'ultimo omaggio è particolarmente significativo, celebrando i novant'anni dalla scomparsa del celebre compositore italiano. Il festival prosegue con eventi unici, come il concerto del 5 luglio alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Gravedona, che vedrà protagonista il violoncellista Mario Brunello accompagnato dal Coro MACH diretto da Giorgio Senese.

Il repertorio spazierà da Bach a Pärt, includendo opere di Tavernier, Casarrubio e Weinberg, sottolineando la vocazione internazionale dell'evento.

Un programma eclettico tra grandi classici e sonorità contemporanee

Il cartellone di 'Musica sull’Acqua' si distingue per la sua varietà e l'attenzione alla valorizzazione di luoghi e artisti di rilievo. Tra gli appuntamenti da non perdere, il Kandinsky Quartet si esibirà il 18 luglio a Villa Osio a Colico e il 19 luglio nella Chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Le loro performance offriranno un affascinante viaggio musicale, dal classicismo di Beethoven fino a sorprendenti interpretazioni di brani iconici di Queen, Abba ed Ed Sheeran, dimostrando la capacità del festival di connettere epoche e generi diversi.

Il programma include anche momenti dedicati alla formazione e alla scoperta di nuovi talenti, con i concerti MACH Atelier e le esibizioni della MACH Youth Orchestra, a conferma dell'impegno del festival nel sostenere l'incontro tra giovani promesse e musicisti affermati.

Numerosi altri eventi arricchiranno le giornate del festival, con tappe in luoghi suggestivi come l'International Museum of Vintage Boats a Pianello del Lario e la Basilica di San Fedele a Como. Qui, il pubblico potrà assistere a concerti cameristici, dialoghi tra musicisti e spettacoli che integrano la danza contemporanea, grazie alla partecipazione di Ambra Senatore. Questa apertura alla multidisciplinarità evidenzia la volontà di offrire esperienze artistiche sempre più complete e coinvolgenti.

Tra gli altri luoghi di pregio che ospiteranno il festival figurano il Palazzo Gallio, l'auditorium 'M. Ghisla', la spiaggia La Breva e la chiesa di San Bernardino in Villatico.

Gran finale: omaggio a Beethoven e Respighi sulle acque del Lario

Il gran finale di questa edizione è doppio e di grande impatto. La chiusura ufficiale è prevista per il 26 luglio alla Lake Arena di Colico, dove l'Orchestra MACH, sotto la sapiente direzione di Diego Matheuz, eseguirà due capolavori della musica europea: la celebre Ottava Sinfonia di Beethoven e la suggestiva suite per piccola orchestra 'Gli uccelli' di Respighi. Un'ulteriore occasione per assistere a questo prestigioso concerto sarà offerta il 25 luglio presso la Basilica di San Fedele a Como, con lo stesso repertorio e la medesima orchestra, in un appuntamento a ingresso gratuito per il pubblico.

L'edizione 2026 di 'Musica sull’Acqua' si conferma un evento di riferimento per il panorama culturale del Lago di Como, grazie alla sua capillare diffusione sul territorio e alla presenza di artisti italiani e internazionali di primo piano. Musicisti del calibro di Mario Brunello, Hanno Müller Brachmann, Anna Vigori e Gabriele Carcano, insieme a numerosi ensemble e cori, animeranno spazi di straordinario valore storico-artistico. Il festival, realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo, propone una politica di prezzi accessibili, con biglietti a costo ridotto e diversi appuntamenti a ingresso libero, come i concerti del Coro MACH e della MACH Youth Orchestra. L'iniziativa continua così a promuovere la musica d'arte in contesti unici, valorizzando il ricco patrimonio naturale e monumentale del territorio lariano.