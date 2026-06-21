Il direttore d’orchestra tedesco-egiziano Nabil Shehata ha condiviso riflessioni sul valore del suonare insieme, in vista del concerto di chiusura dell'undicesima edizione del Virtuoso & Belcanto Festival. L'evento, previsto per il 2 agosto a Lucca, vedrà Shehata dirigere l'orchestra Musica e Pace. «Per me la musica è connessione», ha dichiarato Shehata, sottolineando come «quando suoniamo o ascoltiamo musica, condividiamo un’esperienza che trascende lingua, nazionalità, religione o provenienza». Questa visione è alla base del progetto Musica e Pace, un ensemble formato da studenti del Festival, dell’Akademie Barenboim-Said di Berlino, del Conservatorio Boccherini e della Scuola di Fiesole.

L'orchestra riunisce giovani musicisti israeliani, palestinesi e provenienti dai Paesi arabi del Medio Oriente e del Nord Africa, simbolo di armonia e dialogo.

La serata conclusiva del festival presenterà un programma di grande spessore. Nabil Shehata sarà affiancato dal primo violino Jan Bjøranger e dal violoncellista solista Claudio Bohórquez. In scaletta figurano la Fantasia su un tema di Thomas Tallis di Vaughan Williams, le Variazioni su un tema rococò di Čajkovskij e la Seconda Sinfonia di Beethoven. Shehata ha ribadito che «la musica non solo unisce le persone, ma ci insegna anche a vivere e lavorare insieme», evidenziando il suo ruolo pedagogico e sociale.

L'orchestra “Musica e Pace” e il festival

L'orchestra Musica e Pace è stata concepita per questa edizione del Virtuoso & Belcanto Festival, segnando la sua prima esibizione come ensemble multietnico. Nabil Shehata ha manifestato il desiderio di proseguire il progetto ogni anno a Lucca, coinvolgendo un numero crescente di musicisti da ogni Paese. L'undicesima edizione del festival, dal 21 luglio al 2 agosto, propone oltre quaranta appuntamenti tra Lucca, Firenze e Pisa, consolidando l'importanza del festival per il dialogo e la comprensione interculturale.

La musica come lezione di vita e comunità

Shehata ha individuato nella pratica orchestrale una preziosa lezione sociale: ogni musicista contribuisce con la propria voce, personalità e prospettiva.

L'ascolto reciproco permette di creare qualcosa di più grande della somma delle parti. La musica, nella sua forma migliore, conferisce significato alle emozioni, dona gioia, offre conforto nei momenti difficili e aiuta a comprendere noi stessi e gli altri più profondamente. Per questo motivo, secondo Shehata, «la musica non è un lusso, ma una parte essenziale di ciò che ci rende umani», un pilastro per lo sviluppo individuale e collettivo.