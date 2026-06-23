Il 103° Arena di Verona Opera Festival si arricchisce di una terza produzione: “Nabucco”, dramma corale per eccellenza di Giuseppe Verdi, debutta venerdì 26 giugno alle ore 21.15 con dieci serate in programma, grandi voci internazionali e la direzione di Michele Spotti.

L’allestimento e la visione scenica

Lo spettacolo firmato da Stefano Poda si sviluppa attraverso un forte impianto simbolico: due semisfere di luce che si attraggono e respingono, un grande piano inclinato trasformato in labirinto, due popoli contrapposti e una scala altissima dominata da una clessidra del tempo.

Elementi scenici che raccontano guerra, deportazione, amore, ambizione e riconciliazione, in una lettura che trasforma il titolo verdiano in una riflessione sulla storia collettiva e sul tempo.

Il cast internazionale e le repliche

Il titolo sarà in scena fino al 9 settembre con alternanza di direttori e interpreti.

Tra i protagonisti:

Amartuvshin Enkhbat, Ludovic Tézier, Youngjun Park e Luca Salsi nel ruolo di Nabucco

Maria José Siri, Olga Maslova e Marta Torbidoni come Abigaille

Annalisa Stroppa e Anna Werle nel ruolo di Fenena

Roberto Tagliavini, Simon Lim, Alexander Vinogradov e Michele Pertusi come Zaccaria

Galeano Salas, Francesco Meli e Paolo Lardizzone come Ismaele

Completano il cast Nicolò Ceriani, Gabriele Sagona, Carlo Bosi, Riccardo Rados, Matteo Macchioni, Elisabetta Zizzo ed Elena Borin.

La direzione musicale

Michele Spotti, alla guida delle prime sei recite, affronta per la prima volta il titolo in Arena. Dall’8 agosto subentra Sebastiano Rolli, specialista del repertorio operistico ottocentesco.

Fondamentale il contributo del Coro della Fondazione Arena, preparato da Roberto Gabbiani, insieme all’intero apparato tecnico e scenico dell’anfiteatro.

Il valore storico di Nabucco

Verdi definì quest’opera l’inizio della propria carriera artistica. Composta nel 1842, dopo un periodo personale segnato da lutti e difficoltà, “Nabucco” ottenne un successo immediato e segnò la svolta del compositore.

Celebre il coro “Va’ pensiero”, diventato simbolo dell’opera e della tradizione verdiana.

L’opera in Arena

“Nabucco” è tra i titoli più rappresentati nella storia del Festival: 251 recite in 27 stagioni e 13 allestimenti diversi. La produzione di Stefano Poda è la più recente e la più complessa dal punto di vista tecnologico, con costumi innovativi, materiali speciali e un vasto impiego di luci e coreografie su scala monumentale.

Il cartellone del Festival

Il 103° Arena di Verona Opera Festival propone anche “Aida”, “La Bohème”, “Turandot” e una serie di eventi speciali, tra cui il gala “Roberto Bolle and Friends”, i Carmina Burana diretti da James Conlon e nuovi progetti immersivi tra musica e tecnologia.