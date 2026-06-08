La NAP Napoli Arts Performing, Scuola Campana delle Arti Performative, ha celebrato la consegna degli attestati di frequenza per l'Anno Accademico 2025/2026. L'evento, nella Chiesa di San Potito a Napoli, è stato preceduto da un'esibizione degli allievi. Alla cerimonia hanno partecipato autorità istituzionali, invitate da Carlo Morelli, direttore artistico e presidente dell'associazione Ad Alta Voce. La scuola è programmata e finanziata dalla Regione Campania, tramite Scabec, con fondi regionali e del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

L'anno accademico ha offerto nove percorsi di studio per la formazione professionale nello spettacolo: InBand Pop Rock, Canto, Composizione e produzione musicale, Movimento scenico, Teatro, Music Business, Radio, Scrittura creativa e Arte Visuale. Un qualificato corpo docente ha guidato gli allievi.

Esperienze Pratiche e Progetti

L'anno è stato ricco di esperienze pratiche. Gli allievi hanno frequentato laboratori di canto e teatro, con workshop in studio di registrazione e masterclass con ospiti come Marco D’Amore e Vincent Riotta. Sono stati protagonisti del concerto “Le Regine della Voce” (omaggio a Whitney Huston, Mariah Carey e Aretha Franklin) e hanno reso omaggio al maestro Claudio Mattone in occasione del Premio San Gennaro World, ideato da Gianni Simioli.

Il coinvolgimento si è esteso a progetti esterni: esibizioni nel carcere di Poggioreale (con data a Secondigliano il 20 giugno), spettacoli teatrali, produzioni cinematografiche e il Premio Ammaturo della Questura di Napoli.

La Missione della NAP Napoli Arts Performing

La NAP Napoli Arts Performing si conferma una factory di eccellenza per la formazione professionale nello spettacolo. L'obiettivo è consolidare la scuola come realtà permanente nel panorama culturale campano, offrendo laboratori, masterclass e opportunità di esibizione per i giovani talenti. La Chiesa di San Potito, sede dell'istituto, funge da polo culturale attivo, e la collaborazione con professionisti ed enti pubblici è fondamentale per valorizzare i talenti e fornire concrete prospettive di crescita nelle arti performative.