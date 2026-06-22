La XXV edizione di “Brividi d’Estate” anima il Real Orto Botanico di Napoli dal 27 giugno al 2 agosto 2026. La rassegna, un appuntamento culturale di spicco co-finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione 2026/2027, si conferma come uno degli eventi più suggestivi dell'estate partenopea. L'Orto Botanico si trasforma in un palcoscenico vibrante di teatro, musica e giochi, con un filo conduttore tematico incentrato sulla vita, esplorata nelle sue infinite sfumature.

Il tema centrale di questa edizione è la vita che sorprende, che cambia direzione, mette alla prova e insegna a ricominciare.

Una vita fatta di grandi passioni e piccole rivoluzioni quotidiane, di sconfitte che si trasformano in rinascite, di identità che si trasformano e di ferite che il tempo non cancella ma insegna a comprendere. Questo percorso tematico lega tutti gli spettacoli in cartellone, creando un dialogo continuo tra letteratura, musica e scena.

L'inaugurazione, sabato 27 giugno, vedrà in scena "La grammatica di Dio", un omaggio a Stefano Benni con Paolo Cresta e Rocco Zaccagnino. Domenica 28 giugno sarà la volta de "Il cuore ha più stanze di un bordello", ispirato a Gabriel García Márquez, interpretato da Rosalba Di Girolamo e Rocco Zaccagnino, con adattamento e regia di Annamaria Russo.

Il calendario degli spettacoli

Il programma di “Brividi d’Estate” prosegue con un ricco calendario di appuntamenti. Venerdì 3 luglio, il pubblico sarà coinvolto in "La cena con delitto", un murder party interattivo che si ripeterà anche il 10, 17 e 31 luglio. Il 4 e 5 luglio, spazio a "L’eleganza del riccio", tratto dal romanzo di Muriel Barbery, con Rosaria De Cicco, Nico Ciliberti e Sabrina Bruno, per la regia di Annamaria Russo. Mercoledì 8 luglio, "Caivano Dream – Se puoi sognarlo devi farlo" sarà scritto e interpretato da Fulvio Sacco e Christian Giroso.

Tra gli altri momenti salienti del cartellone di luglio, si segnalano: "La Ciulla" di Carlo Faiello (giovedì 9 luglio), "Uno, nessuno e centomila" di Luigi Pirandello (sabato 11 luglio), e "Lettere al vento" (domenica 12 luglio).

Il 18 e 19 luglio sarà la volta di "Buttana, buttanissima", mentre il 23 luglio verrà presentato "Il vecchio e il mare" di Ernest Hemingway. Il 24 luglio, andrà in scena "Sei una bestia Viskoviz". Il 25 e 26 luglio, un numeroso cast darà vita a "La Medea di Portamedina", da Francesco Mastriani, con la regia di Annamaria Russo. Infine, il 29 e 30 luglio, appuntamento con "Vipera" di Maurizio de Giovanni.

La rassegna si concluderà sabato 1 e domenica 2 agosto con "Processo a una strega", scritto da Annamaria Russo, che vedrà sul palco Marianita Carfora, Marco Palumbo, Sergio Del Prete, Andrea De Rosa, Federica Totaro e Alfredo Mundo.

Il Real Orto Botanico: un palcoscenico naturale

Il Real Orto Botanico di Napoli, con la sua atmosfera unica, si conferma per il venticinquesimo anno consecutivo come la cornice ideale per “Brividi d’Estate”.

Questo luogo suggestivo si trasforma in un'esperienza immersiva dove natura, arte e spettacolo convivono armoniosamente, offrendo uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate napoletana. La rassegna, giunta a un traguardo così significativo, rinnova la propria vocazione: fare del teatro un luogo di incontro, emozione e riflessione condivisa, dove ogni rappresentazione invita a guardare la vita con occhi sempre nuovi.