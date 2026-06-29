Dal 29 giugno 2026 è disponibile gratuitamente e in esclusiva su RaiPlay il documentario “Femmenell - City of Mermaids”, diretto da Andrea Fortis. L'opera esplora la storia e l'attualità dei femminielli napoletani, antica figura non binaria profondamente radicata nella cultura popolare partenopea. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Rai Cinema al 10° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, dedicato a Franco Scaglia, e i premi come Miglior Documentario al Bahamas International Film Festival e al Lakecity International Film Festival di Mumbai.

La sua pubblicazione, avvenuta pochi giorni dopo la scomparsa di Ciro Cascina, conosciuta come la Ciretta, protagonista e anima del documentario, conferisce all'opera un ulteriore valore di omaggio a una voce storica del quartiere e dell'intera comunità dei femminielli.

Con una durata di settantasei minuti, il documentario conduce lo spettatore in un viaggio tra sacro e profano, seguendo le esistenze di chi incarna questa presenza millenaria nella metropoli contemporanea. Vengono restituiti ritratti intimi, non spettacolarizzati, di persone reali che lottano contro i flussi globalizzanti e la trasformazione dei quartieri storici. I femminielli, nati maschi e cresciuti “come femmine” nelle famiglie popolari napoletane, hanno storicamente occupato un ruolo sacro e sociale riconosciuto: portatori di buona fortuna, presenti nei riti della tombola, della Candelora e del presepe.

Il regista Andrea Fortis ha dichiarato che “Femmenell è un atto di restituzione di visibilità, dignità e memoria a una comunità parte integrante dell'identità culturale di Napoli”. Ha inoltre evidenziato come la diffusione su RaiPlay, nel mese del Pride e dopo la scomparsa di Ciretta, permetta “alla sua voce e alla sua battaglia di continuare a vivere, parlando al grande pubblico”.

L'identità dei femminielli e la memoria di Napoli

La narrazione di “Femmenell” si sviluppa attraverso la documentazione della quotidianità e dei cambiamenti che attraversano i quartieri storici di Napoli. L'opera interpreta la resistenza della comunità dei femminielli alle trasformazioni sociali e culturali, mostrando come queste figure continuino a offrire punti di riferimento e significati rituali nei contesti familiari e popolari.

La figura di Ciro Cascina, la Ciretta, emerge come emblematica di una Napoli che muta, ma che non dimentica le sue radici; la sua presenza nel documentario accompagna lo spettatore in un percorso di memoria, dignità e affermazione di identità.

La tradizione dei femminielli affonda le radici in antiche consuetudini, risalenti a epoche in cui la loro presenza era considerata un fattore di buon auspicio e un legame con il sacro. La partecipazione ai riti della tombola, il ruolo nella processione della Candelora e la presenza nelle rappresentazioni del presepe casalingo evidenziano la funzione sociale e culturale di questa figura. Il documentario mette in scena, senza spettacolarizzazione, storie autentiche e la lotta della comunità contro l'erosione di pratiche e spazi sociali a causa dei flussi globalizzanti.

Il regista, il progetto e la rilevanza dell'opera

Andrea Fortis si è formato tra la London Film Academy e il seminario “Fare Cinema” di Marco Bellocchio, maturando esperienze con Mediaset e Sky. Il progetto “Femmenell” è nato da una lunga immersione nella realtà napoletana ed è stato premiato nel 2019 come miglior pitch al festival “Visiona Incontra”. Il film si distingue per un approccio documentaristico che restituisce voce e dignità a una comunità spesso relegata ai margini della rappresentazione mediatica. La scelta di distribuire l'opera gratuitamente su RaiPlay risponde all'intento di raggiungere un pubblico ampio, in un periodo emblematico come quello del Pride, contribuendo alla diffusione della conoscenza storica sulle identità non binarie nella cultura italiana.

Il documentario, oltre ai riconoscimenti internazionali ottenuti nei festival di Bahamas, Mumbai e al Visioni dal Mondo, si configura oggi come una testimonianza significativa di partecipazione culturale e attualizzazione di una tradizione resiliente. L'opera restituisce centralità all'esperienza dei femminielli, legando memoria e attualità di Napoli attraverso l'intreccio di biografie, spazi urbani e patrimonio immateriale. La sua disponibilità su RaiPlay rappresenta una nuova tappa nel percorso di valorizzazione delle storie di identità e resistenza delle culture locali italiane.