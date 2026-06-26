Napoli si prepara a ospitare un significativo momento di riflessione sull'evoluzione della dottrina sociale della Chiesa. Lunedì 29 giugno, alle ore 18:00, la Casa del Popolo di Ponticelli, situata in Corso Ponticelli 26, sarà il palcoscenico dell'incontro intitolato "Dalla Rerum Novarum alla Magnifica Humanitas". L'evento si configura come un'importante occasione di confronto, aperta a tutta la cittadinanza, che vedrà dialogare esponenti del mondo accademico, pastorale e dell'informazione.

Il dibattito sarà condotto da Marco De Marco, giornalista del Corriere della Sera, che modererà gli interventi.

Tra le figure di spicco che prenderanno parte alla discussione ci saranno Franco Vittoria, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana (CEC). Il fulcro dell'incontro sarà l'analisi del percorso della dottrina sociale della Chiesa, partendo dalla storica enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII fino ad arrivare alle più recenti e moderne prospettive antropologiche delineate nell'opera "Magnifica Humanitas".

L'eredità della Rerum Novarum e le sfide contemporanee

L'incontro si propone di approfondire l'impatto e l'eredità della Rerum Novarum, pubblicata nel 1891, un documento che ha rappresentato una svolta cruciale nella posizione della Chiesa riguardo alle questioni sociali e del lavoro.

Il dialogo esplorerà le interpretazioni attuali e le nuove sfide poste dalla "Magnifica Humanitas", vista come una sintesi moderna delle prospettive antropologiche e sociali che la Chiesa propone oggi.

La presenza di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e della Chiesa è volta ad arricchire il dibattito, offrendo molteplici spunti che connettono la dimensione culturale, sociale e spirituale. L'evento è concepito come uno spazio di dialogo inclusivo, dove i cittadini potranno confrontarsi attivamente su temi di grande attualità, legati al ruolo e alla pertinenza della dottrina sociale nel contesto contemporaneo.

Un dialogo continuo sulla vocazione dei laici

Questi appuntamenti si inseriscono in un più ampio contesto di iniziative analoghe che hanno animato Napoli di recente.

Un esempio è l'incontro organizzato dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (PFTIM), che ha focalizzato l'attenzione sul ruolo dei laici nella Chiesa odierna, prendendo spunto proprio dalla "Magnifica Humanitas". In quella specifica occasione, il Preside della PFTIM, Don Francesco Asti, ha evidenziato l'importanza del momento storico, affermando: "Siamo di fronte ad un cambiamento d’epoca che questa prima enciclica del Santo Padre Leone XIV analizza con illuminata sapienza".

L'evento precedente ha visto la partecipazione di numerosi accademici e rappresentanti di istituzioni religiose e civili, con l'obiettivo condiviso di esplorare le sfide che attendono la Chiesa e il fondamentale contributo che i laici sono chiamati a offrire.

Questi incontri pubblici sottolineano il crescente interesse e la necessità di un dialogo costante tra la tradizione e l'innovazione nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa, fornendo preziose occasioni di confronto e approfondimento culturale per la comunità.