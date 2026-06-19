Il Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli ha ritrovato la sua antica magnificenza grazie a un meticoloso restauro conservativo. Le celebri maioliche settecentesche, opera di Domenico Antonio Vaccaro, che adornano pilastri e sedute, hanno recuperato la brillantezza originale dei loro motivi floreali, scene campestri e paesaggi. Questo capolavoro, considerato uno dei più suggestivi giardini di ceramica a cielo aperto d’Europa, torna a splendere in tutto il suo fulgore.

L’intervento, presentato il 19 giugno 2026, è stato coordinato dalla Prefettura di Napoli, dal ministero dell’Interno attraverso il Fondo Edifici di Culto (Fec), dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dalla Soprintendenza.

La sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, ha sottolineato come Santa Chiara sia un luogo in cui «storia, fede e memoria collettiva si intrecciano», evidenziandone il valore per le future generazioni. Il complesso è significativo non solo per l’ordine religioso e i numerosi visitatori annuali, ma anche per le illustri personalità qui sepolte, tra cui membri della famiglia Borbone, nobili napoletani e Salvo D’Acquisto, «eroe che ha sacrificato la propria vita per salvarne ventidue dalla furia nazista». Ferro ha inoltre rimarcato il potenziale del restauro per promuovere un «turismo di qualità» nella straordinaria città di Napoli.

Il progetto sul Chiostro Maiolicato, finanziato con fondi del PNRR, ha visto un investimento di due milioni di euro specifici per il chiostro, all’interno di un più ampio stanziamento di circa dieci milioni di euro destinato all’intero complesso.

La ditta Lithos, aggiudicataria dell’appalto, ha eseguito un restauro conservativo che ha incluso il preconsolidamento delle superfici, la pulitura, l’eliminazione di muschi e licheni, il consolidamento in profondità delle ceramiche e le stuccature. Elvira Boglione, direttrice tecnica di Lithos, ha evidenziato l’uso di materiali innovativi e compatibili per la reintegrazione cromatica delle maioliche. L’investimento complessivo prevede anche lavori sul campanile e la valorizzazione degli scavi archeologici. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato che circa quaranta milioni di euro sono stati destinati al patrimonio Fec, con ventuno cantieri in fase di completamento entro fine giugno.

Il Chiostro Maiolicato e la storia di Santa Chiara

Il Chiostro Maiolicato di Santa Chiara, situato nel cuore del centro storico di Napoli, rappresenta un’oasi di tranquillità dove il caos cittadino si dissolve. Le origini del complesso risalgono al 1310, quando fu fondato da Roberto d’Angiò e Sancia di Maiorca come cappella di corte, convento francescano e monastero di Clarisse. Completato nel 1328, presentava una chiesa in stile gotico con un’unica navata di 82 metri e venti cappelle laterali. Nel Settecento, su impulso della badessa Ippolita Carmignano e dei maestri Ferdinando Sanfelice e Domenico Vaccaro, il chiostro fu trasformato, acquisendo la sua attuale e ricca decorazione.

Oggi, il chiostro è caratterizzato da 64 pilastri ottagonali rivestiti da ceramiche policrome, realizzate da Donato e Giuseppe Massa, che raffigurano motivi vegetali, scene di vita agreste e mitologiche.

Le sedute maiolicate collegano i pilastri, mentre un colonnato trecentesco con 66 archi incornicia l’ambiente. Il complesso ospita anche affreschi seicenteschi e un museo suddiviso in quattro sale tematiche che illustrano le stratificazioni archeologiche, le trasformazioni architettoniche, le opere lapidee e i manufatti devozionali.

Rinascite e fruibilità del complesso

La storia del Complesso di Santa Chiara è segnata da secoli di trasformazioni, dalla fondazione angioina agli ampliamenti settecenteschi, fino ai devastanti bombardamenti del 14 agosto 1943. La ricostruzione post-bellica ha restituito alla chiesa il suo carattere gotico originario, mentre il chiostro ha mantenuto il suo splendore barocco.

Il percorso di visita attuale include la chiesa, il Chiostro Maiolicato e il museo dell’Opera, che ripercorre quattro epoche principali: antica, medievale, barocca e moderna.

Il complesso è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 17:30 e la domenica dalle 10:00 alle 14:00. I biglietti hanno un costo di sette euro per l’intero, cinque euro per il ridotto e l’ingresso è gratuito per i minori di sette anni, con tariffe speciali disponibili per altre categorie. Il restauro e la valorizzazione di Santa Chiara si inseriscono in una strategia più ampia di tutela del patrimonio culturale napoletano, mirando a salvaguardare e rendere accessibili luoghi di inestimabile valore storico e artistico per le generazioni future.