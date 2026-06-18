I colori e i raffinati disegni ideati da Cosimo Fanzago tornano a splendere dopo secoli di usura. È stato completato il restauro integrale del pavimento marmoreo della Cappella del Tesoro di San Gennaro, uno degli interventi più significativi mai realizzati all'interno del celebre complesso monumentale napoletano.

Per la prima volta nella storia della Cappella, il restauro ha interessato l'intera superficie del prezioso tappeto marmoreo a tarsie che caratterizza uno dei luoghi più rappresentativi della città.

Un patrimonio restituito alla città

L'intervento, durato otto mesi e finanziato dalla Fondazione Deloitte, restituisce al pubblico un'opera di straordinario valore artistico e storico, preparando al tempo stesso la Cappella alle celebrazioni del 2027, anno in cui ricorreranno i 500 anni dalla fondazione della Deputazione di San Gennaro, l'istituzione incaricata di custodire le reliquie e il Tesoro del Santo.

"La Cappella di San Gennaro non è soltanto un luogo dal profondo significato per i napoletani, ma un autentico gioiello architettonico e storico-artistico di valore nazionale che merita di essere preservato e valorizzato", ha dichiarato Guido Borsani, presidente della Fondazione Deloitte, illustrando il progetto.

L'intervento, del valore complessivo di circa 200mila euro, rappresenta anche un esempio di collaborazione tra pubblico e privato nella tutela del patrimonio culturale italiano.

Otto mesi di lavori senza interrompere le visite

Il restauro è stato progettato da Giuseppe Giordano, che ne ha seguito la fase iniziale, per poi essere portato avanti sotto la direzione tecnica di Maria Alessandra Risolo e quella operativa di Melina Pagano per R.O.M.A. Consorzio.

I lavori hanno previsto la pulitura delle superfici marmoree, la rimozione di vecchie stuccature non compatibili, il consolidamento dei materiali, il reintegro di alcune tarsie danneggiate e la protezione finale mediante l'applicazione di cere microcristalline.

Un aspetto particolarmente significativo è che tutte le operazioni sono state eseguite senza interrompere le visite del pubblico né le attività della Cappella.

"Questa Cappella e il Duomo rappresentano un punto di riferimento per i visitatori", ha sottolineato l'assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato.

L'assessora ha ricordato come il legame tra la città e il culto di San Gennaro continui a richiamare visitatori da tutto il mondo: "Nell'ultimo weekend di San Gennaro, lo scorso settembre, sono state oltre 580mila le presenze in città in occasione del prodigio dello scioglimento del sangue. È un legame fortissimo che continua ad attrarre persone da tutto il mondo".

Il completamento del restauro assume un significato ancora più rilevante in una fase in cui Napoli si prepara a una crescente visibilità internazionale, anche in vista dei grandi eventi che interesseranno la città nei prossimi anni.