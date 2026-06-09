L'iniziativa "Napoli. Mare, Magma, Metamorfosi" si configura come un itinerario immersivo volto a ridefinire la narrazione della città partenopea attraverso l'uso di nuovi linguaggi digitali. Promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli e ideato e organizzato dalla sua DMO Napoli, il progetto mira a valorizzare una Napoli contemporanea, internazionale e in continua trasformazione.

Fino all'11 giugno, dieci tra i più influenti creator e storyteller italiani sono coinvolti in un percorso esperienziale unico, chiamato a esplorare e raccontare la città.

Tra i nomi di spicco figurano Roberto De Rosa, noto per i suoi progetti internazionali di storytelling territoriale, la giornalista e inviata Elisa Scheffler, la content creator napoletana Anna Pernice, il finalista di MasterChef Italia 11 Carmine Gorrasi e Lauren Quacquarelli, travel creator seguita da un vasto pubblico anche nel Regno Unito.

Il tour si snoda attraverso alcuni dei luoghi più identitari della città e del suo territorio metropolitano. Dalle acque del Golfo di Napoli, esplorate con un'esperienza in catamarano tra Posillipo, Nisida e la Gaiola, si risale verso il Vesuvio e le sue vigne vulcaniche. L'itinerario include tappe significative come il Circolo Canottieri Savoia, l'affascinante esperienza delle "500 cupole sui tetti del Duomo di Napoli", che offre una suggestiva prospettiva verticale della città, il suggestivo Cimitero delle Fontanelle e il Cartastorie, il Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli.

Napoli: tra tradizione e innovazione digitale

L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall'Assessora Teresa Armato, la quale ha sottolineato come Napoli abbia visto una crescita straordinaria della sua presenza sui social media negli ultimi anni. "La nostra città oggi dialoga con il mondo anche attraverso le loro voci e la capacità di trasformare un racconto di viaggio in un'esperienza straordinaria e attraente", ha affermato l'Assessora, evidenziando il ruolo cruciale degli influencer nel determinare la fortuna dei luoghi che raccontano.

L'obiettivo primario del progetto è rafforzare il posizionamento di Napoli come destinazione culturale mediterranea contemporanea, promuovendo una narrazione capace di superare stereotipi e immagini convenzionali della città.

Tre sono le coordinate narrative che guidano l'intero tour: il mare, simbolo di apertura, cosmopolitismo e relazioni internazionali; il vulcano, espressione di energia, resilienza e fertilità; e la metamorfosi, che rappresenta la trasformazione della materia in cultura, creatività e produzione contemporanea.

La DMO Napoli e la valorizzazione enogastronomica

La DMO Napoli, in qualità di Destination Management Organization della città, è il motore di questa e altre iniziative volte alla promozione e valorizzazione turistica del territorio. Attraverso strategie innovative e collaborazioni mirate, la DMO si impegna a presentare Napoli come una meta attrattiva per un pubblico internazionale, sfruttando il potere del racconto digitale per mettere in risalto le sue eccellenze paesaggistiche, culturali e, non da ultimo, gastronomiche.

Un focus particolare dell'itinerario è dedicato alla nuova scena gastronomica napoletana, un settore in vivace evoluzione. Questa scena è protagonista di un percorso di innovazione che dialoga con la tradizione, contribuendo in modo significativo a ridefinire l'identità contemporanea della città. Il tour offre così una prospettiva completa e dinamica di Napoli, capace di incantare e sorprendere attraverso ogni suo aspetto.