Il Teatro Comunale di Bologna arricchisce la sua stagione lirica 2026 con una nuova produzione di "Napoli milionaria", il celebre dramma musicale nato dalla collaborazione tra Nino Rota ed Eduardo De Filippo. L'opera, commissionata dal teatro stesso, vedrà la regia di Marcelo Lombardero e la direzione musicale di James Feddeck. Questa scelta mira a valorizzare un titolo di grande rilevanza nella storia musicale e teatrale italiana, unendo le atmosfere liriche di Rota al testo teatrale di De Filippo, fondamentale per la cultura partenopea e nazionale.

Questo nuovo allestimento rappresenta un evento centrale nella programmazione, evidenziando una rara sinergia tra teatro musicale e drammaturgia contemporanea. La compagnia bolognese offrirà una versione fedele all'originale, con particolare attenzione alla ricostruzione del contesto storico degli anni Quaranta e alla resa musicale dell'orchestra e del coro del teatro. La produzione intende raccontare il dramma collettivo della guerra e della miseria, offrendo al contempo un messaggio di speranza e umanità.

L'opera: tra musica e teatro civile

"Napoli milionaria" è frutto della fortunata collaborazione tra il compositore Nino Rota e il drammaturgo Eduardo De Filippo. La sua prima rappresentazione assoluta avvenne il 22 giugno 1977 a Spoleto, e da allora ha visto numerose riprese nei principali teatri italiani.

Il capolavoro mette in scena le difficoltà e le contraddizioni della Napoli del dopoguerra, attraverso vicende familiari narrate con realismo e toni popolari. Il contributo musicale di Rota unisce temi melodici popolari a orchestrazioni raffinate. Quest'opera costituisce una delle testimonianze più significative della collaborazione tra musica e teatro civile in Italia.

Il ruolo del Teatro Comunale di Bologna

Il Teatro Comunale di Bologna, inaugurato nel 1763, si distingue nel panorama lirico europeo per il suo impegno nella riscoperta e valorizzazione del repertorio italiano del Novecento. Punto di riferimento per la cultura musicale in Emilia-Romagna, vanta una tradizione secolare di produzioni liriche di alto livello, avendo ospitato nel corso degli anni i maggiori nomi della direzione d'orchestra e della regia teatrale.

L'attenzione alla contemporaneità e ai temi sociali si riflette nella scelta di proporre opere come "Napoli milionaria", che affrontano questioni ancora oggi attuali. Il teatro, situato in piazza Verdi, è anche un polo internazionale per la formazione musicale, grazie a collaborazioni con conservatori e istituzioni europee. L'allestimento di questo spettacolo si inserisce in una programmazione che, tra classici del Settecento e novità del repertorio moderno, mira a coinvolgere pubblici diversi e a favorire la partecipazione culturale dell'intera città e della regione.