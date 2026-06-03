“L’amico geniale: Nino Rota ed Eduardo De Filippo tra musica, Teatro e amicizia” è il titolo della serata-spettacolo in programma il 5 giugno alle 20.30 all’Auditorium Manzoni, con cui il Teatro Comunale di Bologna rende omaggio al rapporto umano e artistico tra Nino Rota ed Eduardo De Filippo. L’iniziativa precede l’opera “Napoli Milionaria”, in scena dal 12 al 17 giugno al Comunale Nouveau.

Attraverso il racconto di Stefano Valanzuolo, autore del testo e voce narrante, lo spettacolo ripercorre le principali tappe del sodalizio tra i due protagonisti, alternando aneddoti, lettere, materiali d’archivio e riflessioni musicali.

Ad accompagnare la narrazione saranno la violoncellista Silvia Chiesa e il pianista Maurizio Baglini, interpreti di un programma musicale che include pagine di Nino Rota legate a “Napoli Milionaria”, all’opera per bambini “Lo scoiattolo in gamba” — il cui libretto fu tratto da Eduardo da un tema scolastico della figlia Luisella — oltre a brani dai film “Fortunella” e dalle celebri colonne sonore di Federico Fellini “Amarcord” e “Otto e mezzo”, insieme a composizioni di Alfredo Casella e Attilio Brugnoli.

Il legame tra Rota ed Eduardo si sviluppa proprio attorno a “Napoli Milionaria”: i due si incontrarono nel 1949 durante le riprese dell’adattamento cinematografico della commedia e si ritrovarono nel 1977 a Spoleto per la versione operistica, ultima collaborazione prima della morte del compositore nel 1979.

Nato nel 2024 e presentato nel 2025 presso la Fondazione Eduardo De Filippo, il progetto intende celebrare non solo una collaborazione artistica di grande rilievo, ma anche un’amicizia costruita su stima reciproca, sensibilità condivisa ed empatia profonda.