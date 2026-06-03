Dal 8 al 10 giugno, la città di Napoli si prepara ad accogliere uno degli eventi più prestigiosi nel panorama gastronomico internazionale: il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – Trofeo Caputo. Giunto alla sua ventitreesima edizione, questo appuntamento di rilievo mondiale trasformerà la Mostra d'Oltremare nel cuore pulsante dell'arte della pizza, riunendo circa 600 pizzaiuoli provenienti da ben 40 Paesi diversi. I maestri pizzaiuoli si sfideranno in diverse categorie, mettendo in mostra le loro abilità e la loro passione per un simbolo della cucina italiana riconosciuto globalmente.

Il Prestigio del Campionato Mondiale

Organizzato con dedizione dall'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo rappresenta un momento culminante per il settore. Non è solo una competizione, ma una vera e propria celebrazione della tradizione e dell'innovazione che caratterizzano la preparazione della pizza napoletana. Ogni anno, la manifestazione attrae un vasto pubblico di professionisti del settore, esperti culinari e appassionati gourmand da ogni angolo del mondo, tutti desiderosi di assistere alle prove e scoprire le nuove tendenze. Le giornate della competizione saranno un'occasione unica per vedere all'opera i migliori talenti, che si cimenteranno in prove complesse, esibendo tecniche sia tradizionali che all'avanguardia.

Il Trofeo Caputo, in particolare, è universalmente riconosciuto come uno dei massimi riconoscimenti che un maestro pizzaiuolo possa ambire a conquistare, simbolo di eccellenza e maestria.

La Mostra d'Oltremare: Scenografia di un Evento Globale

La scelta della Mostra d'Oltremare come sede di questa importante manifestazione non è casuale. Questa imponente struttura, situata nel cuore di Napoli, si conferma come uno dei principali e più versatili poli fieristici e congressuali del Sud Italia. Con una storia che risale alla sua inaugurazione nel 1940, il complesso si estende su una superficie di oltre 720.000 metri quadrati, offrendo spazi espositivi ampi e moderni, ideali per ospitare eventi di risonanza nazionale e internazionale.

La Mostra d'Oltremare non è solo un luogo fisico, ma un vero e proprio punto di riferimento per l'intero territorio campano, capace di fornire servizi e infrastrutture all'avanguardia per manifestazioni di ogni genere, garantendo un'organizzazione impeccabile e un'esperienza indimenticabile per partecipanti e visitatori.

Napoli: Capitale Mondiale della Pizza

La ventitreesima edizione del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo rafforza ulteriormente il legame indissolubile tra Napoli e la pizza. Questo evento non solo celebra l'arte culinaria, ma valorizza profondamente la tradizione artigianale dei pizzaiuoli napoletani, riconosciuti a livello globale per la loro maestria e per la salvaguardia di un patrimonio gastronomico unico.

La città si conferma, ancora una volta, la capitale mondiale della pizza, un titolo che non è solo un riconoscimento storico, ma una realtà vivente, alimentata dalla passione e dalla dedizione di chi porta avanti questa antica e nobile arte. Il campionato è un tributo a questa eredità, proiettandola nel futuro attraverso l'innovazione e la competizione leale tra i migliori interpreti di questa delizia.