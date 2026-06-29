Cinema, musica, teatro e danza saranno le quattro grandi anime di Estate a Napoli 2026, la rassegna che comporrà il cartellone culturale della città. La storica manifestazione, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, proporrà un programma di oltre ottanta eventi diffusi sul territorio urbano, pensati per cittadini e turisti.

Una rassegna diffusa in tutta la città

Secondo l’amministrazione comunale, il progetto nasce con l’obiettivo di costruire un’offerta culturale ampia e di qualità, capace di attraversare diversi linguaggi artistici e valorizzare i luoghi simbolici della città.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato come la rassegna sia il risultato di un lavoro complessivo dell’amministrazione per rendere Napoli più viva e partecipata durante il periodo estivo, rafforzando il ruolo della cultura come strumento di comunità e sviluppo.

Musica e cinema al centro del programma

Tra gli appuntamenti principali spicca Musica al Castello, in programma nel cortile monumentale di Castel Nuovo dal 16 al 25 luglio, con quattordici concerti serali.

Ospite di punta sarà Suzanne Vega, mentre tra gli artisti annunciati figurano i Casino Royale, Roberto Gatto con Pietro Tonolo, Quintorigo con John De Leo e Motta, oltre a Bassolino, Anastasio, Oyoshe e Speaker Cenzou. Prevista anche la partecipazione della Barcelona Gipsy BalKan Orchestra e di altri progetti tra jazz, rock e musica elettronica.

La musica accompagnerà anche il gran finale con la ventiquattresima edizione della Notte della tammorra.

L’apertura della rassegna sarà invece dedicata al cinema con L’infinito viaggiare: cinema al Parco Virgiliano, in programma dal 2 al 5 luglio a Posillipo, a cura di CasaCinema.

Teatro e danza

Il cartellone comprende anche una sezione dedicata alle arti sceniche e coreutiche, con dieci serate evento previste sempre nel cortile di Castel Nuovo, sostenute attraverso l’avviso pubblico Cultura Napoli 2026.

Secondo il coordinatore delle politiche culturali del Comune, Sergio Locoratolo, la rassegna rappresenta la conferma della collaborazione tra amministrazione e tessuto culturale cittadino, grazie al sostegno alle progettualità di associazioni e operatori del settore.

Il delegato del sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi, ha infine evidenziato la volontà di mettere in dialogo artisti locali e scena nazionale e internazionale, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica.