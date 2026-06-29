Il Centro Musei delle Scienze Naturali dell’Università di Napoli Federico II ha riaperto le sue porte al pubblico il 29 giugno 2026, dopo aver completato un'ampia opera di restauro. Questo intervento ha restituito nuova vita a uno dei principali poli museali della città, segnando la fine di un periodo di chiusura dedicato al recupero e alla valorizzazione delle sue strutture.

I lavori di riqualificazione hanno interessato le sedi storiche del centro, che custodiscono le preziose collezioni di mineralogia, zoologia, antropologia e paleontologia.

Gli interventi si sono concentrati sia sulla conservazione degli edifici sia sul riallestimento degli spazi espositivi, con l'obiettivo primario di migliorare significativamente l'esperienza dei visitatori e la fruibilità delle ricche collezioni scientifiche. Il restauro è stato reso possibile grazie al sostegno dell’Università Federico II e di altri enti pubblici, avvalendosi della collaborazione di esperti nel campo della conservazione museale.

Un patrimonio rinnovato: collezioni e spazi espositivi

Il Centro Musei delle Scienze Naturali vanta un patrimonio di oltre 150.000 reperti, che include minerali, fossili, animali imbalsamati, scheletri e strumenti scientifici storici. Il recente restauro ha permesso di valorizzare ulteriormente questi materiali attraverso la creazione di nuovi percorsi espositivi e l'adozione di moderne tecnologie multimediali, pensate per una divulgazione scientifica più efficace e coinvolgente.

Inoltre, sono stati allestiti spazi dedicati a laboratori didattici e attività specifiche per le scuole, rafforzando così il ruolo educativo e formativo del museo.

L'impegno dell'Università di Napoli Federico II

L’Università di Napoli Federico II, fondata nel 1224 e riconosciuta come una delle più antiche e prestigiose istituzioni accademiche italiane, è il cuore pulsante di questo progetto. Il Centro Musei delle Scienze Naturali si inserisce nel più ampio sistema museale universitario, la cui missione è la conservazione, la valorizzazione e la promozione del vasto patrimonio scientifico e culturale dell'ateneo. Il centro si conferma un punto di riferimento essenziale per la ricerca, la didattica e la divulgazione delle scienze naturali, sia a livello nazionale che internazionale.