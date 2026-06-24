Il complesso monumentale di San Giovanni a Carbonara a Napoli ha riaperto i suoi Chiostri monumentali e la Sacrestia vasariana, restituendo alla città uno dei più significativi esempi del Rinascimento napoletano. L'inaugurazione, avvenuta in occasione della festa di San Giovanni Battista, segna una tappa cruciale nella valorizzazione del patrimonio culturale e religioso del capoluogo campano. La rigenerazione urbana temporanea degli spazi è stata il frutto di una proficua collaborazione tra la Chiesa di Napoli (attraverso la Fondazione Napoli C'entro), l’Agenzia del Demanio, il Comune di Napoli, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e la Regione Campania.

La sinergia istituzionale per il patrimonio cittadino

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte importanti figure istituzionali: Alessandra dal Verme, direttrice dell’Agenzia del Demanio; Roberto Fico, presidente della Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; e Rosalia D’Apice, in rappresentanza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il sindaco Manfredi ha sottolineato come la restituzione di questi spazi sia espressione di una "visione ambiziosa dei beni pubblici", resa possibile grazie alla sinergia istituzionale e all'applicazione della disciplina degli usi temporanei, in attesa di interventi di riqualificazione più duraturi. Il presidente Fico ha descritto l'evento come "una nuova tappa nella restituzione del patrimonio culturale e religioso alla città", capace di innescare processi sociali e culturali, generando opportunità specialmente per i giovani.

La direttrice Dal Verme ha ribadito l'importanza di prendersi cura del patrimonio, ponendo "al centro le persone e le loro esigenze", e ha confermato che la riapertura avviene con un utilizzo temporaneo, preludio a un più ampio piano di riqualificazione.

La mostra 'Polifonie': un dialogo tra epoche

La Sacrestia vasariana è ora sede della mostra 'Polifonie', curata da Elena Biani e Tommaso Zijno, un'esposizione che crea un affascinante dialogo tra Rinascimento e contemporaneo. Sedici preziose tavole cinquecentesche di Giorgio Vasari, conservate per anni nei depositi del Museo di Capodimonte, sono finalmente tornate nel loro luogo d’origine. L'allestimento include anche interpretazioni novecentesche di artisti del calibro di Chagall, Dalí, Kokoschka, Fiume e De Stefano, affiancate dalle creazioni di sei illustratori contemporanei – Ballof, Di Bella, Pucci, Paolucci, Rea e Seitzinger – che si confrontano con gli stessi racconti biblici.

Nei Chiostri monumentali, l’artista Tono Cruz ha arricchito gli spazi con murales ispirati alle suggestive litografie del Fondo Isabella Meoni Ferrara. L’intera esposizione sarà visitabile gratuitamente dal 25 giugno al 31 luglio, tutti i giorni, con orario continuato dalle 10 alle 17.

Il Museo Diocesano Diffuso e le sue prospettive

Questa significativa riapertura si inserisce nel più ampio progetto del Museo Diocesano Diffuso di Napoli, promosso dal cardinale Mimmo Battaglia. L'iniziativa mira a valorizzare e rendere pienamente accessibili i numerosi beni culturali ecclesiastici presenti in città, promuovendo un modello di gestione partecipata. Il progetto coinvolge attivamente enti pubblici e privati, con l'obiettivo primario di favorire la partecipazione delle nuove generazioni e di creare concrete opportunità occupazionali attraverso la cura, la gestione e la promozione del ricco patrimonio storico-artistico locale.

Si tratta di un passo avanti nella visione di una città che riscopre e rende fruibile la propria identità storica e artistica, trasformando i beni culturali in motori di sviluppo sociale e culturale.