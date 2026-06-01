A Napoli torna "Arena", la rassegna di cinema all'aperto giunta alla terza edizione. Dal 5 al 28 giugno, dieci pellicole d'autore saranno proiettate gratuitamente sulle spiagge, tra Rotonda Diaz e San Giovanni a Teduccio. Promossa dal Comune di Napoli e cofinanziata dalla Città Metropolitana (Cartellone eventi metropolitani 2026), l'iniziativa segue il successo delle edizioni 2024 e 2025, riportando il grande schermo sotto le stelle in luoghi come il Lido Mappatella e Vico I Marina. Il programma artistico è curato da Nest – Napoli Est Teatro, con la direzione di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo.

Ogni appuntamento, dalle 20:30, prevede incontri e approfondimenti con registi, attori e ospiti, moderati da Gianmaria Tammaro. Novità di quest'anno è "I mestieri del cinema", un percorso gratuito di formazione professionale per i giovani, offrendo uno sguardo privilegiato sulla produzione cinematografica e audiovisiva.

Programma e formazione

La rassegna offre dieci proiezioni gratuite, rendendo il cinema d'autore accessibile e valorizzando gli spazi pubblici costieri. Gli incontri pre-proiezione permettono il dialogo con i protagonisti del cinema italiano. Il percorso "I mestieri del cinema" illustra le competenze necessarie alla realizzazione di un film, tramite testimonianze e confronti con professionisti esperti: Marco Langellotti (sicurezza sul set), Edoardo De Angelis ed Emanuele Palamara (regia), Maurizio Braucci e Bruno Oliviero (sceneggiatura), Gaetano Panico (parrucca cinematografica) e Michele D'Attanasio (fotografia).

Le sessioni si terranno il 27 e 28 giugno al Nest – Napoli Est Teatro, proseguendo a settembre presso la Casa della Cultura, a Palazzo Cavalcanti.

Ruolo istituzionale e valorizzazione del litorale

Il Comune di Napoli è centrale nella promozione di "Arena", inserendola nel Cartellone eventi metropolitani 2026. L'amministrazione mira a creare opportunità di aggregazione e crescita culturale, focalizzandosi su giovani e diffusione del cinema. La collaborazione con Nest – Napoli Est Teatro è un esempio di sinergia tra enti pubblici e realtà culturali locali, volta ad arricchire l'offerta cittadina e garantire l'accesso gratuito. Il coinvolgimento della Città Metropolitana di Napoli e la scelta di location come Rotonda Diaz e San Giovanni a Teduccio sottolineano l'impegno a valorizzare il patrimonio costiero e a offrire esperienze culturali di qualità estive.