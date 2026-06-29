Il Comune di Napoli ha svelato il programma di Estate a Napoli 2026, una ricca rassegna culturale che animerà la città con oltre ottanta eventi dedicati a cinema, musica, teatro e danza. L'iniziativa, pensata per coinvolgere sia i cittadini che i numerosi turisti, promette un viaggio immersivo tra suoni, immagini e spettacoli che si diffonderanno in diverse aree del territorio urbano. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l'importanza dell'evento, definendolo “il risultato di un grande lavoro dell’Amministrazione per offrire alla città un programma culturale ricco, diffuso e di qualità”.

Cuore pulsante della manifestazione sarà il cortile monumentale di Castel Nuovo, che dal 16 al 25 luglio ospiterà la nuova edizione di Musica al Castello. Questo format, parte integrante del progetto Napoli Città della Musica, proporrà quattordici concerti serali, tutti con inizio alle ore 21:00. Tra gli ospiti di punta spicca la celebre cantautrice Suzanne Vega, icona internazionale nota per successi come “Luka” e “Tom's Diner”. Il cartellone musicale include anche esibizioni di artisti e band di rilievo quali i Casino Royale, la superband jazz di Roberto Gatto con Pietro Tonolo, i Quintorigo con John De Leo, Motta, Altea e Sara Gioielli, Bassolino, Anastasio, Oyoshe, Speaker Cenzou, la Barcelona Gipsy BalKan Orchestra, Mario Mario e Gioia Lucia.

Cinema e arti sceniche: un'offerta diffusa

La rassegna si aprirà con la sezione dedicata al cinema, intitolata “L’infinito viaggiare: cinema al Parco Virgiliano”. Curata da CasaCinema, questa iniziativa è in programma dal 2 al 5 luglio, con proiezioni serali alle ore 21:00 presso il suggestivo Parco Virgiliano di Posillipo. Un'ulteriore sezione sarà interamente riservata alle arti sceniche e coreutiche, con dieci serate evento che si terranno anch'esse nel cortile monumentale di Castel Nuovo, tutte con inizio alle ore 21:00.

Il vasto programma di Estate a Napoli 2026 include anche la rassegna Arena 2026, che si svolgerà dal 5 al 28 giugno. Arena 2026 offre proiezioni gratuite di cinema all’aperto sulle spiagge più iconiche della città, in particolare al Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e alla spiaggia di San Giovanni a Teduccio.

L’evento arricchisce l'offerta culturale con incontri con autori, registi e attori, puntando a valorizzare le aree costiere napoletane attraverso la cultura e la partecipazione pubblica, trasformando questi luoghi in vere e proprie sale cinematografiche sotto le stelle.

Accessibilità e impatto sul territorio

Un aspetto fondamentale di Arena 2026 è l’accessibilità: l'ingresso è completamente gratuito per tutte le proiezioni, senza necessità di prenotazione, salvo eventuali comunicazioni specifiche per eventi particolari. Le serate iniziano generalmente alle ore 20:30 con incontri e introduzioni con ospiti e moderatori, seguiti dalla proiezione del film. Questo progetto mira a rendere il cinema un’esperienza partecipativa e inclusiva, favorendo la valorizzazione degli spazi pubblici urbani e delle periferie, con particolare attenzione alle aree costiere.

In sintesi, Estate a Napoli 2026 si configura come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti dell’estate partenopea, con un programma diversificato che coinvolge luoghi simbolici e artisti di spicco. L'iniziativa promuove la cultura come elemento chiave di coesione sociale e di valorizzazione del ricco patrimonio territoriale della città, offrendo un'esperienza unica e diffusa per tutti.