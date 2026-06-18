A quasi cinque anni dalla morte di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021, il 18 giugno — data della sua nascita — prende vita la Fondazione Raffaella Carrà ETS, istituita per proseguire i progetti sociali e culturali che hanno caratterizzato la carriera e l’impegno della celebre artista italiana.

La Fondazione è stata voluta e presieduta da Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo della showgirl, che ha raccontato per la prima volta la genesi del legame con Carrà durante la presentazione ufficiale a Palazzo delle Esposizioni a Roma.

Il racconto dell’adozione e il legame con Raffaella Carrà

Durante l’incontro con la stampa, Pelloni Bulzoni ha ripercorso il rapporto personale e professionale con l’artista, nato nei primi anni Duemila.

"Io avevo conosciuto Raffaella nel 2001 quando ero stato chiamato per affiancarla per la sua sicurezza, poi lei mi ha chiesto di restare e di diventare una persona di sua fiducia. Il rapporto si è evoluto professionalmente poco alla volta. Mi ha insegnato ogni cosa", ha spiegato.

Il presidente della Fondazione ha ricordato anche il legame umano con l’artista: "Mi diceva che i giovani sono come le pietre grezze che possono essere trasformate in diamanti. Ho avuto l’onore di avere una grande maestra di vita".

Accanto a lui era presente anche il nipote Matteo Pelloni, che ha sottolineato il forte legame familiare e la fiducia nel progetto: "Per me è come un fratello. Ci conosciamo da 30 anni. Zia Raffaella è stata come una madre, ma Gian Luca è un uomo generoso e leale, l’unico in grado di portare avanti questo progetto".

La malattia, le ultime volontà e i progetti futuri

Nel racconto è stato ripercorso anche il periodo della malattia dell’artista. La diagnosi, arrivata nel 2020, ha segnato gli ultimi mesi di vita di Carrà.

Secondo quanto riportato, la showgirl avrebbe affrontato con lucidità il percorso, arrivando a condividere le proprie volontà con le persone a lei più vicine.

"Il 4 maggio arriva il referto, la diagnosi tremenda.

E lei mi dice: ‘Il testamento te lo voglio leggere’. Io le chiedo di no, per cortesia. Poi, davanti a Sergio Japino, mi chiama in ufficio e dice: ‘Abbiamo deciso: solo tu sei in grado, conosci tutto di me, devi portare avanti tutto quello che ho fatto. Ti voglio adottare, ma decidi subito, ora’", ha raccontato Pelloni Bulzoni.

La Fondazione si prepara ora a portare avanti diverse iniziative dedicate all’eredità artistica e culturale della showgirl. Tra queste, un ruolo centrale avrà la grande mostra “Raffaella Carrà. Coraggio, stile di vita e libertà”, in programma in autunno a Roma e promossa dal Ministero della Cultura, prodotta da Alessandro Nicosia.