In occasione del suo ottantesimo anniversario, il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani celebra i Nastri d’Argento con una serie di riconoscimenti speciali. Un'enfasi particolare è posta su otto donne di diverse generazioni e professioni, premiate per il loro ruolo cruciale nella realizzazione di un film, sia in scena che dietro le quinte. Come sottolineato nella nota ufficiale, queste figure sono "tutte in prima linea" e "protagoniste della realizzazione di un film", con l'obiettivo di promuovere la pari dignità di genere e valorizzare il cinema italiano tra memoria e futuro.

L’omaggio trae ispirazione da Anna Magnani, la prima donna a ricevere un Nastro d’Argento nel 1946. Le celebrazioni si apriranno con Monica Guerritore, attrice, autrice e regista impegnata a mantenere viva la memoria di Magnani, che riceverà una riproduzione esclusiva del Nastro d’Argento originale appuntato dall'attrice nel 1946. La cerimonia, in programma il 24 giugno al Teatro Argentina di Roma, vedrà la consegna dei premi speciali "Otto per gli Ottanta" a: le attrici Alba Rohrwacher e Teresa Saponangelo; le registe e sceneggiatrici Francesca Archibugi e Laura Samani; la produttrice Tilde Corsi; la costumista Nicoletta Ercole; la segretaria di edizione Chiara Milani; e la direttrice della fotografia Francesca Amitrano.

Queste professioniste simboleggiano tutte le donne che quotidianamente contribuiscono al cinema nazionale.

Riconoscimenti a talenti affermati e nuove promesse

Il Premio Speciale BNL BNP Paribas è stato assegnato a Margherita Spampinato per il suo film 'Gioia mia', riconosciuta come "uno dei talenti più interessanti dell’anno". La motivazione evidenzia la sua delicatezza e sensibilità nel narrare una storia di formazione che esplora lo scontro generazionale e l'incontro tra culture diverse. Accanto ai premi dedicati alle donne, questa edizione dei Nastri d’Argento onora anche altre figure di spicco del cinema italiano.

Tra i premiati, Giancarlo Giannini riceve un riconoscimento per la sua performance nel film 'Il Vangelo di Giuda' di Giulio Base, dove la sua voce è protagonista anche in assenza della sua immagine.

Barbara Bouchet è premiata per l'interpretazione in 'Finale : Allegro' di Emanuela Piovano, un ruolo che la vede affrontare con delicatezza i temi della vecchiaia e del fine vita, discostandosi dai suoi cliché abituali. Infine, Mariano Rigillo è omaggiato per la sua interpretazione nel film 'La salita', opera prima di Massimiliano Gallo, in cui restituisce carisma e umanità a un testimone della cultura e del teatro come il grande Eduardo.

Gli 80 anni dei Nastri d’Argento: storia e futuro del cinema

I Nastri d’Argento, nati nel giugno del 1946, hanno scandito la storia repubblicana italiana, supportando e premiando l'evoluzione del cinema nazionale. La cerimonia del 24 giugno 2026 al Teatro Argentina di Roma non è solo un momento per celebrare l'eccellenza contemporanea, ma anche un'occasione per riflettere sul ruolo delle donne nell'industria cinematografica.

L'omaggio ad Anna Magnani e la scelta della storica location romana rafforzano il legame tra memoria e futuro.

A completare il quadro dei riconoscimenti, il Nastro d’Argento SIAE per la Sceneggiatura è stato attribuito a Giulia Calenda. Autrice eclettica e sensibile, Calenda è nota per la sua capacità di raccontare le dinamiche familiari e i cambiamenti del Paese attraverso opere che spaziano tra dramma e commedia. Il suo recente successo internazionale con 'C’è ancora domani', scritto in team con Furio Andreotti e Paola Cortellesi, ne è un esempio lampante. Questi premi valorizzano i percorsi individuali e rappresentano un riconoscimento collettivo alla storia, alla resilienza e al rinnovamento del cinema italiano.