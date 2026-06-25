Natasha Stefanenko si è raccontata al Filming Italy Sardegna Festival, diretto da Tiziana Rocca. Nata negli Urali nel 1969, l'attrice ha espresso la sua profonda sofferenza per il distacco tra i suoi “due cuori, uno italiano e uno russo”, un sentimento acuito dalla situazione geopolitica attuale. Ha sottolineato il dolore per l'allontanamento, a volte forzato dall’Unione Europea.

Reduce da un recente viaggio in Russia, Stefanenko ha osservato l'impatto delle sanzioni: il Paese ha sviluppato una produzione interna di alto livello, specialmente nel settore alimentare, con eccellenze locali.

Ha evidenziato la stanchezza diffusa tra la popolazione russa, che convive con il peso del conflitto in Ucraina, affermando che il popolo è dispiaciuto di fare una guerra con i “fratelli” ucraini e sottolineando i legami profondi e le origini miste di molte famiglie.

Progetti e Filming Italy Sardegna Festival

Durante il festival, Natasha Stefanenko ha presentato il film “Se stesso”, prodotto da Angelo Antonucci e diretto dalla regista russa Ekaterina Hudinkich. Nel lungometraggio, interpreta una guida turistica delle Marche. Il Filming Italy Sardegna Festival, in programma a Cagliari dal 25 al 28 giugno 2026, ha accolto numerosi ospiti, tra cui Kate Beckinsale, Tim Roth e Romina Power, affermandosi come appuntamento di riferimento per il cinema.

Identità, economia e futuro

Nel corso dell'intervista, Stefanenko ha affrontato il tema della russofobia, dichiarando di non averne mai subito gli effetti diretti in Italia. Ha affermato che il popolo italiano l'ha sempre accolta con amore, e ha ricevuto solo pochi commenti negativi sui social. Ha espresso una riflessione sulla situazione economica globale, notando il paradosso per cui la Russia cresce economicamente, mentre l’Italia soffre, ad esempio per i costi del gas.

Guardando al futuro, l'attrice si prepara a girare un documentario su un clamoroso furto d'arte avvenuto a Urbino nel 1975, con riprese previste in cinque giorni e messa in onda sulla Rai. Riguardo a “Ballando con le stelle”, Stefanenko ha ironicamente declinato l'invito, affermando di essere “di legno” e non una ballerina, pur adorando il balletto classico “da spettatrice”. Il suo percorso artistico prosegue tra impegni cinematografici, televisivi e nuovi progetti, mantenendo saldo il ponte culturale tra Russia e Italia.