I Negramaro hanno inaugurato a Campobasso, nell’area eventi di Selva Piana, il tour estivo ‘Una storia ancora semplice’. L'evento ha dato il via a una serie di appuntamenti che porteranno la band in tutta Italia fino a settembre. Migliaia di fan entusiasti hanno celebrato oltre vent’anni di carriera musicale, in un’atmosfera di grande partecipazione.

Un viaggio musicale tra hit e sorprese

Lo spettacolo si è aperto con una sorprendente versione anni Ottanta di ‘Una storia semplice’, immergendo il pubblico tra i brani più amati. La scaletta ha visto susseguirsi hit come ‘Luna piena’, ‘Ricominciamo tutto’, ‘Contatto’, ‘Fino all’imbrunire’, ‘La prima volta’ e ‘Per uno come me’.

Applaudito il ritorno di ‘Sing-hiozzo’ in veste inedita. Emozione per il medley piano e voce, con migliaia di telefoni a illuminare l’area concerti, creando un coro unanime. La seconda parte dello show ha proposto una sequenza di classici: ‘Solo 3 minuti’, ‘Cade la pioggia’, ‘Estate’, ‘L’immenso’, ‘Via le mani dagli occhi’ e una potente ‘Meraviglioso’. Il concerto si è concluso con i bis di ‘Marziani’, ‘Mentre tutto scorre’ e ‘Parlami d’amore’, sigillando una serata ricca di energia e celebrazione. Il tour culminerà con il gran finale all’Arena di Verona.

Campobasso: ritorno alle origini e ultima occasione live

La scelta di Campobasso come tappa inaugurale è simbolica. La città e il Molise rappresentano un luogo speciale per i Negramaro, avendo ospitato i primi passi della loro carriera.

Giuliano Sangiorgi, frontman, ha sottolineato l’importanza di questo ritorno alle origini, evidenziando il ruolo cruciale che la periferia e i piccoli centri hanno avuto nella loro storia. Questo tour, che toccherà i principali festival e le arene più importanti d'Italia, riveste un significato ulteriore: sarà l’ultima occasione per assistere ai Negramaro dal vivo prima di una lunga pausa annunciata.