I Negramaro hanno inaugurato il loro nuovo tour a Campobasso, con la prima tappa che si è tenuta l'otto giugno presso lo stadio di Selvapiana. Il gruppo, tra i più seguiti del panorama della musica italiana, ha così dato il via a una serie di appuntamenti che li vedrà esibirsi in diverse città del paese. L'evento ha registrato una notevole partecipazione di pubblico, rappresentando una novità significativa per il territorio locale, non abitualmente abituato a ospitare manifestazioni di tale richiamo.

Il concerto, fortemente voluto dalla band, è stato realizzato nella periferia del capoluogo molisano, una scelta definita dal frontman Giuliano Sangiorgi come “emozionante”.

Sangiorgi ha dichiarato durante la serata: “Essere la prima band a venire qui, nella periferia di Campobasso, ci restituisce un'emozione speciale e un orgoglio tutto nuovo”. Ha inoltre sottolineato il valore simbolico della tappa molisana, proprio per la marginalità geografica e culturale spesso associata alla regione, aggiungendo: “La bellezza vera nasce dalla periferia”, un intervento molto apprezzato dai presenti.

Campobasso: un nuovo polo per la musica in Molise

La scelta dello stadio di Selvapiana come location per l'avvio del tour ha generato un impatto significativo sull'offerta musicale regionale. La presenza di un evento di questo calibro a Campobasso può concretamente contribuire a rilanciare il profilo culturale della città e a stimolare l'organizzazione di ulteriori iniziative, configurando lo stadio come uno dei nuovi poli di riferimento per i grandi concerti nel Centro-Sud Italia.

L'attenzione mediatica suscitata dal concerto dei Negramaro ha inoltre acceso i riflettori su una regione, il Molise, abitualmente poco centrale nei circuiti dei grandi tour nazionali. Campobasso e il Molise sono spesso ai margini dei percorsi abituali dei più importanti artisti italiani; la scelta della band rappresenta quindi un'apertura importante verso una distribuzione più equa degli eventi musicali di rilievo. L'accoglienza molto calorosa del pubblico e le parole entusiaste di Sangiorgi sembrano preannunciare nuove prospettive per il futuro culturale dell'area.

I Negramaro: storia, successi e impegno territoriale

I Negramaro si confermano una delle band più rappresentative della scena pop rock italiano.

Nati nel 1999 in Salento, devono il loro nome al vitigno tipico della loro terra d'origine. Il gruppo si è affermato nel corso degli anni grazie a brani diventati iconici come “Mentre tutto scorre” e “Nuvole e lenzuola”, imponendosi sia a livello di vendite discografiche che di affluenza ai concerti. L'intensa attività live, la sperimentazione musicale e la collaborazione con autori e produttori di primo piano hanno permesso ai Negramaro di mantenere un ruolo centrale nel panorama musicale.

Nel corso della loro carriera, i Negramaro hanno calcato i principali palchi italiani ed europei, raggiungendo centinaia di migliaia di spettatori. La tappa molisana di Campobasso si inserisce in una strategia di attenzione ai territori meno centrali, ribadita più volte dal gruppo come una precisa scelta artistica e personale, con l'obiettivo di portare la grande musica anche dove i circuiti mainstream arrivano raramente.