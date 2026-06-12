Napoli si prepara a vivere una notte speciale: il 21 giugno 2027, giorno del suo settantesimo compleanno, Nino D’Angelo festeggerà insieme al suo pubblico con un grande concerto-evento allo stadio Diego Armando Maradona.

Il live “Nino 7.0” e la festa con il pubblico

Il progetto, intitolato “Nino 7.0”, sarà una grande celebrazione collettiva che riunirà migliaia di persone per ripercorrere oltre cinquant’anni di carriera di uno dei protagonisti della musica partenopea.

Lo spettacolo sarà un vero e proprio viaggio musicale ed emozionale attraverso le diverse fasi artistiche del cantante: dai grandi successi degli anni Ottanta fino ai brani più maturi, capaci di raccontare la Napoli degli ultimi, anche attraverso il simbolico abbandono del celebre caschetto biondo.

L'annuncio di Nino D'Angelo

"Quando ho pensato a come festeggiare questo compleanno così importante, ho capito subito che non poteva esserci luogo migliore dello stadio Diego Armando Maradona. Napoli è la mia casa, la mia gente, la mia storia. Compiere 70 anni insieme al pubblico che mi accompagna da una vita è il regalo più bello che potessi desiderare", ha raccontato Nino D’Angelo, aggiungendo: "Non sarà soltanto un concerto, sarà una grande festa di compleanno. Voglio che sia una serata in cui ci emozioniamo, cantiamo e ripercorriamo insieme le tappe di un viaggio iniziato più di cinquant’anni fa. Ogni canzone racconterà un pezzo della nostra storia. Mi sento fortunato perché il pubblico non mi ha mai lasciato solo, mi ha seguito nei momenti più belli e in quelli più difficili.

Per questo il 21 giugno del 2027 voglio abbracciare idealmente tutti quelli che hanno camminato con me. Una storia che continua ancora oggi con lo stesso entusiasmo del primo giorno".

I biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di venerdì 12 giugno 2026 sul circuito Ticketone. La tournée è prodotta da Stefano Francioni Produzioni e Ludens Produzioni, distribuita da Ventidieci e realizzata in collaborazione con Anni 60 Produzioni e Blackstar Entertainment.