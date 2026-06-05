Il nuovo kolossal di Christopher Nolan, "L'Odissea", in uscita il 17 luglio, genera già un notevole fermento tra il pubblico. Nonostante l'uscita a luglio, il film, con un budget di 250 milioni di dollari e girato in Sicilia (tra le Egadi e le Eolie), ha ricevuto negli Stati Uniti il rating "R" ("vietato ai minori di 17 anni"), una classificazione insolita per un blockbuster estivo. Ha generato una corsa ai biglietti: sui siti come AMC e Fandango, si sono registrate attese superiori a un'ora per l'alto afflusso di utenti, specie per le proiezioni Imax.

Le difficoltà di prenotazione hanno causato lamentele sui social media. La ragione del rating restrittivo "R" (associato a contenuti forti) non è stata comunicata. Tuttavia, Nolan non è nuovo a tale classificazione: il suo biopic, "Oppenheimer" (estate 2023), aveva anch'esso ricevuto un rating "R" e ha trionfato con sette Oscar, incassando oltre un miliardo di dollari.

Cast stellare e il "peplum"

"L'Odissea" vanta un cast "blue chip" con nomi di spicco come Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway e Robert Pattinson. L'opera di Nolan riporta in auge il genere "peplum", sugli eroi e gli eventi dell'antichità, reinterpretato dal suo linguaggio visionario. La scelta delle isole siciliane, Egadi ed Eolie, come location, consolida il legame tra grandi produzioni internazionali e i territori italiani.

Sicilia: set d'eccellenza e sfide kolossal

La conferma della Sicilia come set principale evidenzia il suo ruolo di location privilegiata per produzioni cinematografiche mondiali. L'interesse per i paesaggi e la storia del Mezzogiorno offre visibilità e ricadute economiche per le comunità locali.

Un altro ambizioso progetto in Italia, il film Netflix su Annibale con Denzel Washington e la regia di Antoine Fuqua, ha subito una battuta d'arresto. La pre-produzione è stata sospesa per problemi di budget. Le riprese, previste nell'estate italiana, attendono risoluzione finanziaria per riprendere. Sarebbe la sesta collaborazione tra Fuqua e Washington.

La stagione cinematografica estiva 2026 si preannuncia ricca di uscite attese e attenzione internazionale, grazie alla capacità dell'Italia di attrarre grandi produzioni nei suoi luoghi più iconici, fonte di ispirazione per registi di fama mondiale.