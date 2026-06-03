L'attesissima rivisitazione cinematografica dell'Odissea, firmata da Christopher Nolan, si prepara a debuttare nelle sale il 17 luglio 2026. Questo adattamento dell'epopea omerica, uno dei titoli più significativi dell'estate, vanta un cast stellare internazionale. Tra i nomi di spicco figurano Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Jon Bernthal, Benny Safdie, Bill Irwin, Mia Goth ed Elliot Page. La produzione, con un budget di 250 milioni di dollari, è stata un'impresa globale, con riprese in sei paesi, incluse le suggestive isole italiane di Favignana, Lipari, Basiluzzo e Vulcano.

Il film, interamente girato con cineprese IMAX e oltre 610 chilometri di pellicola 70mm, stabilisce un nuovo primato tecnico e sarà distribuito da Universal.

Nolan, che ha curato regia, sceneggiatura e produzione insieme alla moglie Emma Thomas, ha definito l'Odissea una "storia colossale" e una "sfida davvero entusiasmante". Matt Damon, interprete del protagonista Ulisse, ha enfatizzato l'eccezionalità del progetto, descrivendolo come "il film più grande che abbia mai girato nella mia carriera, in termini di portata e il più ambizioso". Zendaya, nel ruolo della dea Atena, ha elogiato la capacità del regista di "unire un ampio respiro, azione e fantasia, ma anche sentimento, umanità, profondità e crudezza".

Tom Holland (Telemaco) ha visto il film come la "summa di tutte le sue capacità e di lui al suo meglio". Anche Robert Pattinson (Antinoo) ha dichiarato: "Questa è la storia perfetta per Chris... e sono quasi più emozionato all’idea di vederlo".

L'ambizione tecnica e il cast diversificato

La realizzazione del film si distingue non solo per il budget da record, ma per le audaci scelte tecnologiche. Nolan ha spinto i limiti, girando ogni fotogramma con cineprese IMAX 70mm, accumulando 2 milioni di piedi di pellicola, una quantità mai utilizzata prima. Matt Damon ha sottolineato che "ciò che distingue Nolan è l’ambizione delle storie che racconta e il modo in cui vuole farlo. In questo caso voleva farlo al 100% in IMAX, cosa mai fatta prima".

Le riprese hanno coinvolto location di grande impatto visivo, come Al-Dakhla nel Sahara Occidentale, il Castello di Santa Caterina a Favignana e l’insenatura di Moray Firth in Scozia, amplificando la dimensione epica del progetto.

Il casting riflette una chiara volontà di rappresentare la diversità contemporanea. Questa scelta ha generato dibattiti, in particolare riguardo all'assegnazione del ruolo di Elena di Troia a Lupita Nyong’o, suscitando discussioni sui social media e tra opinionisti americani. L'attrice ha risposto alle critiche affermando: "Questa è una storia mitologica. Sostengo pienamente le intenzioni di Chris e la versione di questa storia che sta raccontando. Il nostro cast è rappresentativo del mondo".

Anche l'adozione di un linguaggio moderno e l'uso di accenti americani hanno alimentato il confronto nell'opinione pubblica.

La visione di Nolan: fedeltà omerica e immersione spettatoriale

La sceneggiatura, interamente scritta da Nolan, trae ispirazione diretta dal poema di Omero, datato tra il 725 e il 675 avanti Cristo. Il regista ha espresso la sua filosofia creativa, mirata a offrire al pubblico "un punto di vista dall’interno della storia, per dare la sensazione di essere nella corsa, nel labirinto insieme ai personaggi, sentendone odori ed emozioni". Il suo processo creativo è stato descritto come un continuo atto di "visualizzazione", con l'obiettivo di trasportare lo spettatore "sul ponte della nave di Ulisse".

Universal ha annunciato il progetto nel dicembre 2024, e i biglietti IMAX per il weekend di apertura sono stati esauriti in poche ore in tutto il mondo, a testimonianza dell'enorme attesa.

L'Odissea di Nolan si inserisce nel solco delle grandi produzioni epiche hollywoodiane, riaffermando la rilevanza dei miti antichi nella cultura contemporanea. Christopher Nolan, celebre per successi come Il cavaliere oscuro, Inception, Dunkirk e Oppenheimer, conferma la sua predilezione per la finestra estiva per il lancio dei suoi maggiori lavori. L'Odissea si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più significativi degli ultimi anni, promettendo di portare sul grande schermo una narrazione millenaria attraverso le più avanzate tecnologie e una visione registica moderna.