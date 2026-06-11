La 44ª edizione del Festival La Notte dei Poeti si terrà dal 9 al 25 luglio 2026 nell’evocativa area archeologica di Nora, a Pula, in Sardegna. Organizzato da Cedac Sardegna, l'evento fonde arte scenica e paesaggio storico. Il cartellone propone dieci titoli in nove serate, spaziando tra teatro, danza, musica e poesia, ambientati tra le rovine dell'antica città romana, in parte sommersa. Tra i protagonisti spiccano Lina Sastri, Ambra Angiolini, Jacopo Fo, Stefano Fresi, Elena Arvigo, Elena Ledda e il bluesman Kevin "Sonny" Gullage.

La direttrice artistica Valeria Ciabattoni ha evidenziato il focus sull'universo femminile, "raccontando l'universo femminile con le parole di Benni, Murgia e Yourcenar, parlando d'amore, di guerra e di empatia".

Il 18 luglio, un omaggio a Dario Fo, nel centenario della nascita, sarà proposto da Jacopo Fo ed Elena Pau con musiche di Alessandro Nidi nel progetto "Il Re dei Ciarlatani". Il 24 luglio, Lina Sastri interpreterà "Maria Maddalena o della Salvezza" da "Fuochi" di Marguerite Yourcenar. L'apertura del festival, il 9 luglio, vedrà Ambra Angiolini in "La misteriosa scomparsa di W." di Stefano Benni, con musiche di Dardust. Altri appuntamenti includono "Anna della pioggia" da Michela Murgia con Elena Arvigo (10 luglio), il concerto "Bent’e Mari" di Elena Ledda e Roberto Taufic (16 luglio), e lo spettacolo di Stefano Fresi ispirato alle canzoni di Fabrizio De André (17 luglio). La rassegna si concluderà il 25 luglio con "Iliade Open Mic" de Il Terzo Segreto di Satira, una rilettura del mito greco in chiave stand-up comedy.

Un palcoscenico millenario per l'arte contemporanea

Nato nel 1983, La Notte dei Poeti giunge alla 44ª edizione come prestigioso festival di teatro, musica e poesia del Mediterraneo. Ogni estate, a luglio, artisti italiani e internazionali si esibiscono sul palcoscenico naturale del teatro romano di Nora, l'unico teatro romano ancora attivo in Sardegna. L'evento unisce passato e presente, avendo ospitato Juliette Gréco, Cesária Évora, Toni Servillo e rinomati musicisti blues. Le serate, dopo il tramonto, fondono la storia millenaria del sito con innovative espressioni artistiche.

La programmazione valorizza la suggestione storica del luogo, proponendo coreografie slapstick anni Novanta, concerti ethno-jazz e blues, e installazioni sonore.

La rilevanza culturale è attestata dal sostegno di Ministero della Cultura, Regione Sardegna e Comune di Pula.

Nora: storia, bellezza e accessibilità

L'incantevole cornice della Notte dei Poeti è l'area archeologica di Nora, a circa venticinque chilometri da Cagliari, tra le località più antiche della Sardegna. Nora sorge su una penisola nel mare, vicino a Capo Pula, con origini fenicie (VIII secolo a.C.), evolvendosi poi in città cartaginese e prospero municipium romano. Il teatro romano, costruito nel I secolo d.C., ospita spettacoli da quasi duemila anni. La città antica, in parte sommersa, rivela resti di strade, terme con mosaici, templi, ville e una necropoli fenicia. Il teatro, orientato a sud-ovest, è utilizzato nelle ore serali, esaltando pietra e mare.

L'area archeologica è visitabile anche di giorno, e navette da Cagliari (12 euro A/R) e biglietti a circa 20 euro rendono l'evento accessibile. Il festival contribuisce alla valorizzazione di questo importante patrimonio culturale della Sardegna.