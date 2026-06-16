La casa editrice EDT ha annunciato il lancio della sua nuova collana, le Guide Marco Polo Outdoor, un progetto editoriale innovativo pensato per tutti coloro che desiderano esplorare il mondo praticando attività sportive a stretto contatto con la natura. L'iniziativa, presentata il 16 giugno 2026, si focalizza su itinerari per sport e natura in Europa e nel Mediterraneo, e vede la pubblicazione dei primi quattro titoli dedicati a destinazioni molto apprezzate dagli amanti dei viaggi attivi: Albania, Bretagna, Croazia e Sardegna.

Il formato rinnovato di queste guide è specificamente ideato per chi pratica escursionismo, ciclismo, sport d’acqua, alpinismo o altre discipline all’aria aperta.

Gli itinerari proposti hanno l'obiettivo di valorizzare il territorio, fornendo informazioni dettagliate su percorsi, livelli di difficoltà, tempi di percorrenza stimati e interessanti curiosità ambientali. Ogni volume è arricchito da un ricco apparato fotografico e da cartine precise, essenziali per aiutare il lettore a orientarsi efficacemente e a pianificare al meglio ogni escursione o avventura.

Un supporto essenziale per i viaggiatori attivi

Questo progetto editoriale nasce dalla crescente domanda di guide specializzate, capaci di accompagnare chi desidera scoprire le bellezze naturali attraverso la pratica degli sport outdoor. Gli editori evidenziano come la collana Marco Polo Outdoor si proponga come un "strumento chiaro e pratico" a corredo dei viaggiatori attivi, offrendo non solo descrizioni accurate dei percorsi, ma anche preziosi suggerimenti su attrezzature adeguate, norme di sicurezza e l'importanza del rispetto per l'ambiente.

Le prime quattro destinazioni selezionate rappresentano aree di riferimento consolidate per gli sport all’aria aperta e il turismo naturalistico.

Ogni volume include approfondimenti sulle specifiche caratteristiche paesaggistiche locali, schede tecniche dettagliate sulle diverse attività praticabili e consigli pratici su come vivere l'esperienza all'aperto in modo pienamente responsabile. L'intera iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di una crescente attenzione verso il turismo green e sostenibile, contribuendo a valorizzare territori già riconosciuti per l'eccellenza dei servizi dedicati a escursionisti e sportivi.

Le prime destinazioni: Albania, Bretagna, Croazia e Sardegna

I primi quattro volumi della collana sono dedicati ad Albania, Bretagna, Croazia e Sardegna, e raccolgono itinerari accuratamente selezionati sia per la notevole varietà delle attività proposte sia per le peculiari bellezze naturali che caratterizzano queste regioni.

Tali destinazioni sono ampiamente riconosciute per la loro ricchezza di paesaggi mozzafiato, la presenza di estese reti di percorsi ciclabili, sentieri escursionistici ben mantenuti, affascinanti itinerari costieri e una particolare attenzione all'accessibilità dei servizi turistici, rendendole ideali per ogni tipo di avventura outdoor.

La collana Guide Marco Polo Outdoor si prefigge l'obiettivo di fornire un supporto completo sia ai viaggiatori più esperti, sia a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo degli sport nella natura, offrendo una sintesi aggiornata e ben organizzata di risorse e consigli utili. Il progetto di EDT si posiziona nel panorama delle pubblicazioni dedicate al turismo attivo con un approccio distintivo, caratterizzato da un taglio eminentemente pratico e fortemente orientato alla scoperta e alla fruizione consapevole del territorio.