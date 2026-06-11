Dopo l'uscita di Tra le mie felpe, Nùvo torna con Sale, il nuovo singolo disponibile dal 12 giugno. Un brano dalle sonorità urban-pop che racconta un amore vissuto con libertà e spontaneità, senza lasciarsi condizionare dal tempo che passa. Tra atmosfere avvolgenti e una scrittura intima ed emozionale, l'artista prosegue un percorso musicale che unisce l'energia della dance alle sfumature più romantiche del pop.

La musica è entrata nella sua vita fin da giovanissimo, quando a 12 anni ha iniziato a studiare il violino. Da lì è nato un percorso che lo ha portato prima a scrivere brani dance e poi a trovare una voce personale, capace di raccontare emozioni e storie attraverso canzoni sincere e dirette.

Dagli esordi al nuovo singolo: 'Ho iniziato a scrivere i primi brani come un'esigenza naturale'

Abbiamo incontrato Nùvo per un'intervista per ripercorrere le tappe della sua crescita artistica, ma soprattutto per un anticipo sul nuovo singolo, a pochi giorni dall'uscita, dal rapporto con la nostalgia e alle ambizioni che accompagnano il suo futuro musicale.

Hai scoperto la musica a soli 12 anni attraverso lo studio del violino, ma solo qualche anno dopo hai deciso di scrivere i primi brani. C'è qualcosa che ti ha spinto verso questo passaggio? Qualcuno che ha ispirato la tua scrittura?

Il violino è stato il mio primo vero contatto con la musica e mi ha insegnato tantissimo. Con il tempo però ho sentito il bisogno di esprimere qualcosa di mio.

Ascoltavo tanti artisti e mi affascinava la capacità di raccontare emozioni e storie attraverso una canzone. Così ho iniziato a scrivere i miei primi brani, quasi come un'esigenza naturale. In realtà, non c'è stata una persona sola ad ispirarmi, ma tanti artisti che mi hanno fatto capire quanto la musica possa arrivare alle persone.

Sei passato dalla dance a un pop più romantico. Quanto convivono oggi queste anime diverse nella tua musica?

Convivono ancora tantissimo. La dance fa parte delle mie radici e mi piace l'energia che riesce a trasmettere, ma negli anni ho scoperto anche il piacere di raccontare emozioni più profonde e personali. Oggi cerco di unire queste due anime: da una parte il ritmo e la leggerezza, dall'altra la voglia di raccontare qualcosa che lasci il segno.

Passiamo al tuo singolo in uscita, Sale. Un brano che racconta un amore vissuto senza preoccuparsi del tempo che passa. In un’epoca in cui tutto sembra correre velocissimo, pensi che ci sia ancora spazio per vivere i sentimenti con leggerezza e spontaneità?

Secondo me sì, ed è proprio quello che volevo raccontare con Sale. Oggi siamo abituati a vivere tutto molto velocemente, ma credo che ci sia ancora bisogno di momenti autentici, vissuti senza troppe aspettative e senza la paura di ciò che verrà dopo. A volte le emozioni più belle nascono proprio quando ci lasciamo andare e viviamo il presente.

Hai definito questo singolo uno “step evolutivo” del tuo percorso. In cosa senti di essere cresciuto maggiormente rispetto ai tuoi lavori precedenti?

Credo di essere cresciuto soprattutto nella consapevolezza di quello che voglio comunicare. Oggi mi sento più sicuro nelle mie scelte artistiche e più libero di mostrarmi per quello che sono. Anche nella scrittura cerco di essere più diretto e sincero, senza nascondermi dietro troppe sovrastrutture.

Il videoclip, ambientato tra mare e spiaggia con un'estetica che richiama gli anni Settanta, trasmette una forte sensazione di nostalgia. Che rapporto hai con il passato e con quella dimensione malinconica che emerge anche nel brano?

Ho un bel rapporto con il passato. Non lo vivo con rimpianto, ma come qualcosa che mi ha costruito e che continua a ispirarmi. La nostalgia che si percepisce nel videoclip e nel brano è più una sensazione dolce che malinconica: il ricordo di momenti belli che, proprio perché sono passati, acquistano ancora più valore.

'Mi piace esplorare mondi diversi senza mettermi dei limiti': il futuro di Nùvo

Parliamo adesso del tuo futuro. Quale direzione dobbiamo aspettarci da Nùvo nei prossimi mesi: più voglia di far ballare o di raccontare emozioni?

Direi entrambe. La mia musica spazia dai brani che fanno ballare alle ballate più intime ed emozionali. Mi piace esplorare mondi diversi senza mettermi dei limiti, mantenendo però sempre il mio stile. Credo che la cosa più bella sia poter fondere influenze differenti e trasformarle in qualcosa che mi rappresenti davvero.

Nonostante sei ancora all'inizio della tua carriera, sembri già molto determinato. Qual è il tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno è arrivare alle persone in maniera autentica.

Mi piacerebbe che chi ascolta le mie canzoni riuscisse a riconoscersi nei miei testi e nelle emozioni che cerco di trasmettere. Se una mia canzone riesce a emozionare qualcuno o ad accompagnarlo in un momento importante della sua vita, allora per me è già una grande soddisfazione.