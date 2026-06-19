Olivia Rodrigo conquista la vetta della classifica italiana degli album più venduti, secondo FIMI/Nielsen, diventando la prima artista donna internazionale a raggiungere tale posizione in Italia nel 2026. Il suo successo è duplice, dominando sia la classifica generale sia quella dei supporti fisici (CD, vinili, musicassette). L'ultima a ottenere un simile primato fu Taylor Swift lo scorso anno con The Life of a Showgirl. Conferma la crescita globale di Rodrigo e il rinnovato interesse italiano per le artiste pop internazionali.

A livello globale, l'artista statunitense mantiene la vetta di Spotify con il singolo Stupid Song (6,25 milioni di stream giornalieri).

Sul fronte italiano, Achille Lauro balza dall'undicesima alla seconda posizione dopo 61 settimane, grazie ai recenti concerti a Roma e Milano. Al terzo posto Geolier con Tutto è possibile, occupando anche la decima con Dio lo sa – Atto II, presente da oltre 106 settimane. Shiva scivola al quarto con Vangelo, precedendo Bresh e il suo Mediterraneo, terzo lavoro in studio. La sesta posizione è di Olly, al debutto nello stadio di Genova, seguito da Astro, al settimo con War.

Successo globale e impatto internazionale

Il primato italiano di Olivia Rodrigo si accompagna a una notevole espansione internazionale. Il suo album di debutto, You Should Probably Stop Feeling Angry, Girl, Say It Loud (YSPSFAGSIL), ha superato le previsioni sulla Billboard 200 statunitense, raggiungendo oltre 450.000 unità vendute (stime di metà settimana).

Superando le attese iniziali di 350.000 unità, si candida a uno dei migliori debutti di vendita dell'anno. Lo streaming traina il successo, con singoli costantemente tra i più ascoltati su Spotify. Tour e social media amplificano vendite e ascolti, consolidandola come figura centrale dell'industria musicale contemporanea, apprezzata da giovani e pubblico internazionale.

Nella stessa classifica italiana, spicca la longevità di alcuni album: Debí tirar más fotos di Bad Bunny, nella top ten da 76 settimane, e Dio lo sa – Atto II di Geolier, da oltre 106 settimane. Tale varietà riflette le dinamiche di un mercato discografico in continua evoluzione.

Artiste internazionali e mercato italiano

L'affermazione di Olivia Rodrigo come prima artista donna internazionale a guidare le classifiche italiane nel 2026 è significativa per il panorama musicale nazionale, storicamente dominato da proposte locali o poche star.

Il suo successo, dopo quello di Taylor Swift nel 2025, conferma una tendenza positiva per le artiste internazionali nel mercato italiano. Nonostante l'Italia sia legata agli artisti locali e alle sonorità autoriali, i dati FIMI indicano una crescente apertura del pubblico verso produzioni pop anglofone con forte identità e comunicazione. Gli album fisici, sebbene minoritari nelle vendite, restano cruciali per il pubblico che valorizza presenza scenica, narrazione e stile. Il fenomeno Rodrigo è indicatore di una progressiva apertura e diversificazione dell'ascolto in Italia, con artiste internazionali che conquistano nuove fasce di pubblico, mantenendo i tratti distintivi delle loro culture.