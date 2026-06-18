Una polemica accesa sta coinvolgendo i fan dei concerti di Olly a Genova, in particolare per la gestione delle aree sotto palco. Il debutto del 'Gran Finale Tour' allo stadio Luigi Ferraris, un evento che riporta la grande musica dal vivo nell'impianto dopo oltre vent'anni, ha registrato un successo notevole con tre serate sold out e la vendita di circa novantamila biglietti. Nonostante l'entusiasmo, l'introduzione di settori esclusivi come il Super Pit e il Pit Gold ha generato un'ondata di malcontento tra gli spettatori, ampiamente espressa sui social media.

'Super Pit' e 'Gold': la questione dei settori esclusivi

Al centro delle contestazioni vi è l'introduzione di aree riservate, denominate Super Pit o Pit Gold, posizionate davanti al Prato Gold. La problematica principale è che queste zone superesclusive sono state, in molti casi, aggiunte o rese note solo a ridosso dell'evento. Numerosi fan avevano acquistato il biglietto per il Prato Gold (al costo di 89 euro), nella convinzione di assicurarsi la posizione più prossima al palco. Tuttavia, la successiva comparsa del settore Super Pit (venduto a 189 euro) ha di fatto relegato i possessori del Prato Gold a una posizione più arretrata, causando delusione e frustrazione. La mancanza di trasparenza e la difficoltà nel reperire mappe aggiornate dei settori sono tra le principali lamentele espresse dagli utenti sui social, in particolare su X e TikTok, dove la 'guerra dei Pit' è diventata un tema caldo.

Reazioni e confronto con altri eventi

Le proteste per la gestione dei settori non sono un caso isolato, ma si inseriscono in un contesto più ampio che ha già visto episodi simili in occasione di live di altri artisti, come Annalisa e Achille Lauro. Molti spettatori hanno evidenziato come, in precedenti esperienze, la presenza di aree esclusive fosse stata comunicata con maggiore anticipo, a differenza di quanto accaduto per l'evento genovese di Olly, dove le modifiche sarebbero state introdotte a ridosso della data. Il dibattito si è arricchito anche con paragoni a situazioni vissute durante i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, alimentando la richiesta generale di maggiore chiarezza e trasparenza da parte degli organizzatori.

Nonostante le accese polemiche, l'attesa per il ritorno della musica dal vivo a Marassi rimane palpabile. Tuttavia, la questione dei settori Pit e Gold continua a rappresentare un significativo motivo di discussione e malcontento tra la fanbase.