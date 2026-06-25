La Prefettura di Caserta ha definito un articolato piano di sicurezza e gestione del pubblico in vista del concerto dell'artista Olly, atteso per venerdì 3 luglio 2026. L'evento, che si terrà in Piazza Carlo di Borbone, di fronte alla maestosa Reggia di Caserta, ha già registrato il tutto esaurito, con una previsione di circa 30.000 spettatori provenienti da ogni parte d'Italia.

Presieduto dalla Prefetta Lucia Volpe, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per esaminare e definire ogni dettaglio. Il piano, che si ispira al modello di successo già adottato lo scorso anno per il concerto di Ligabue, mira a garantire la massima fluidità e sicurezza per un afflusso così consistente di pubblico.

Le misure logistiche prevedono l'arrivo dei fan tramite bus organizzati e la disponibilità di parcheggi convenzionati per auto private, distribuiti nelle aree centro, nord e sud di Caserta. Saranno inoltre allestite aree ristoro e gazebo informativi per assistere il pubblico. Un efficiente servizio navetta, gestito da AIR Campania, faciliterà gli spostamenti sia in entrata che in uscita dall'area del concerto. Particolare attenzione è stata riservata alle persone con disabilità, per le quali sarà disponibile un'area di sosta dedicata presso il Parcheggio Pollio.

Dettagli Operativi e Sicurezza

La Questura di Caserta si occuperà della definizione degli aspetti operativi più specifici del piano di sicurezza, collaborando strettamente con Autostrade per l’Italia e Anas.

Questa sinergia è fondamentale per una gestione ottimale dei flussi stradali, assicurando che l'evento, uno dei principali appuntamenti musicali dell'estate casertana, si svolga senza intoppi e in totale sicurezza per tutti i partecipanti.

La Reggia di Caserta: Scenografia d'Eccezione

La Reggia di Caserta, riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una cornice di straordinario valore storico e artistico per eventi di tale portata. Piazza Carlo di Borbone, con la sua vasta estensione e la posizione strategica, si conferma una location ideale per manifestazioni che richiamano un vasto pubblico. Il concerto di Olly del 3 luglio 2026 rafforza il ruolo della Reggia come polo culturale e musicale di riferimento per l'intera regione Campania.