La storica casa editrice fiorentina Leo S. Olschki celebra nel 2026 i suoi 140 anni di attività, affermandosi come un esempio significativo di costanza editoriale e dedizione alla diffusione della conoscenza in Italia. Fondata nel 1886 da Leo Samuele Olschki, l'azienda è oggi sotto la guida di Daniele Olschki. L’importante anniversario è stato l'occasione per una profonda riflessione, durante una cerimonia tenutasi presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio a Firenze, sull’essenziale ruolo della cultura come "antidoto alle guerre" e strumento primario per il dialogo.

Nel corso dell’evento, hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e del panorama culturale fiorentino. Daniele Olschki, attuale presidente della casa editrice, ha dichiarato: “Quando si è immersi nell’attività editoriale, la consapevolezza dei problemi e dei rischi del proprio tempo si fa più acuta e impone attenzione anche ai temi del presente, come i conflitti e i nazionalismi”. Ha inoltre evidenziato come la funzione sociale della cultura, promossa e divulgata anche grazie all’attività editoriale, rappresenti "un antidoto contro la violenza e il disfacimento dei valori". Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, tra gli intervenuti, ha elogiato "il modello di continuità e di valore civile che Olschki rappresenta per Firenze e per il Paese".

Un percorso editoriale tra storia e innovazione

La Leo S. Olschki ha iniziato la sua attività specializzandosi in testi di filologia, storia, archeologia e filosofia. Nel corso dei suoi 140 anni, la casa editrice ha costruito un catalogo impressionante, con oltre 9.000 titoli pubblicati e più di 200 collane attive, rivolte principalmente al mondo accademico, alle università e agli istituti di ricerca. L'editore ha consolidato la sua reputazione grazie a pubblicazioni di alto profilo scientifico, indirizzate in particolare agli studiosi nel campo delle scienze umane. Una componente rilevante del catalogo è costituita anche dai periodici, che alimentano costantemente il dibattito scientifico e culturale sia in Italia che a livello internazionale.

La continuità familiare ha rappresentato un pilastro fondamentale: dalla sua fondazione a oggi, l’azienda è sempre rimasta saldamente nelle mani della famiglia Olschki. Questo legame profondo con Firenze si è rivelato cruciale, anche grazie ai solidi rapporti intessuti con la Biblioteca Nazionale Centrale, l'Università degli Studi e i centri di ricerca della città, che hanno contribuito a rafforzare la posizione della casa editrice nel panorama culturale italiano.

L'impegno culturale e il legame con Firenze

L’impegno costante della casa editrice nel sostenere e promuovere la conoscenza è stato riconosciuto nel tempo da numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Il suo percorso ha attraversato e accompagnato la trasformazione della produzione libraria, dal tradizionale libro artigianale fino all'era del digitale, mantenendo sempre un rigoroso standard scientifico.

Firenze continua a essere il fulcro principale delle operazioni di Olschki: la vicinanza a importanti istituzioni facilita la nascita di progetti congiunti e favorisce la diffusione di studi e ricerche in tutto il mondo.

Nel XXI secolo, Olschki prosegue la sua missione con immutata dedizione: la valorizzazione del libro come strumento essenziale di crescita personale e collettiva e come una concreta risposta culturale alle sfide più pressanti del nostro tempo, incluse quelle rappresentate dai conflitti internazionali e dal rischio di perdita della memoria storica.