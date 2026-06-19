Una collezione privata di oltre 1.300 lettere inedite di Giovanni Verga sarà messa all'asta da Finarte il 25 giugno a Roma. Il fondo (1881-1918), in diciotto contenitori, include corrispondenza dell'autore e familiari. Spiccano diciotto lettere, sei cartoline e tre telegrammi di Verga al fratello Pietro (1893-1912), e 831 lettere da Mario a Verga (1881-1918). Include inoltre oltre 150 lettere indirizzate al romanziere, più di 45 comunicazioni da editori, teatri e istituzioni, e documenti amministrativi e legati alla sua attività pubblica. La Sovrintendenza archivistica siciliana ha riconosciuto al fondo un notevole interesse storico e culturale.

Tra le missive, spiccano quella di Paolo Buzzi (1906) e una domestica del 1910 con ricetta di torta. Con una base d'asta di 80.000 euro, offre uno sguardo sulla vita privata, pubblica e artistica dello scrittore.

Verga: affetti, economia e teatro

Il corpus Finarte rivela l'intreccio tra affari familiari, rapporti editoriali, questioni economiche e produzione artistica. Le lettere tra Giovanni Verga e i fratelli Pietro e Mario dettagliamo finanze, debiti (con editori come Treves), rendite agricole, salute familiare e amministrazione delle proprietà in Sicilia. Emerge la sua partecipazione alle vicende teatrali, con riferimenti a opere come "La Lupa" e "Cavalleria rusticana". Un esempio: “Devo farti sapere che non si daranno più né ‘La Lupa’ né ‘In Portineria’ a Torino… il 31 dicembre devo pagare lire 4.000 a Treves”.

La collezione documenta la fitta rete di relazioni intellettuali di Verga, con numerose lettere ricevute da editori, lettori, autori e teatri. La prevalenza di documenti in entrata è il principale valore archivistico, permettendo di ricostruire il ruolo di Verga come punto di riferimento culturale tra la Sicilia, Milano e i centri del Nord.

Un patrimonio per la storia di Verga

Questa raccolta, di interesse pubblico, è strumento privilegiato per la ricostruzione biografica e storica di Verga. Intellettuale borghese (1840-1922), fu impegnato tra attività letteraria, gestione familiare e ruolo pubblico (senatore). La corrispondenza con i fratelli Mario e Pietro rivela il legame tra dimensione letteraria ed economico-amministrativa.

I documenti illustrano il dialogo di Verga con il teatro e il pubblico, i rapporti con editori (Treves) e la quotidianità familiare nella Sicilia di fine Ottocento. L’interesse del lotto, sottolineato dalla Sovrintendenza, risiede non solo nel valore letterario, ma nella possibilità di ricostruire la fitta rete di rapporti e il contesto di vita di Verga, rendendolo prezioso per studiosi e collezionisti.