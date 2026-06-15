Il Bachfest di Lipsia si conferma un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di Johann Sebastian Bach. Oltre settemila votanti da venti paesi hanno partecipato online a un sondaggio mondiale per eleggere le cinquanta cantate più amate del Maestro di Eisenach e Thomaskantor a Lipsia dal 1723 al 1750.

Il festival, dall'11 al 21 giugno, ha visto l'esecuzione dell'intera playlist delle cinquanta cantate più votate, superando la top ten inizialmente prevista, grazie al successo di un sondaggio online. Il sistema di votazione, ispirato all'Eurovision Song Contest, assegnava 12 punti alla prima scelta, 10 alla seconda e così via.

Gli organizzatori hanno dichiarato: “Grazie a oltre 7.000 votazioni, questo è il primo sondaggio rappresentativo a livello mondiale sulle cantate di Bach”.

Tradizione e innovazione al festival

Alla Nikolaikirche, Tom Koopman e l’Amsterdam Baroque Orchestra and Choir hanno riscosso un'ovazione per cinque cantate, con l'aria del soprano Elisabeth Breuer nella cantata “Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott”. Alla Gewandhaus, András Schiff, tra i maggiori interpreti bachiani, ha trionfato con il “Concerto italiano” e le “Variazioni Goldberg”. Intervistato, Schiff ha affermato: “Dopo cinquant’anni dedicati a Bach, scopro sempre nuovi dettagli nella sua musica”. Ha poi aggiunto: “La musica di Bach può migliorare il mondo.

È così umile che non si percepisce alcun ego, c’è solo il ‘noi’. Questo la rende unica”.

Lipsia, cuore dei festival bachiani

Lipsia, città dove Bach operò e riposa nella Thomaskirche, è sede della Neue Bachgesellschaft, fondata nel 1901 per promuovere la sua musica. Quest'anno si celebra la centesima edizione del festival, a testimonianza del ruolo centrale di Lipsia nella valorizzazione dell'opera di Bach. L'apertura annuale è affidata al celebre Thomanerchor, lo storico coro di San Tommaso, già diretto da Bach.

Il Bachfest di Lipsia è un punto di riferimento per la rete globale di festival bachiani. La mostra “Bach Festivals: A Phenomenon”, al Bachhaus di Eisenach, ha censito almeno ottantadue festival bachiani attivi globalmente (Bethlehem, Pennsylvania, e grandi eventi in Malesia e Oregon, USA).

Documenta storia ed evoluzione della ricezione bachiana. L'edizione 2026 del festival ha ospitato il “Family Choir” e ha come artista in residenza Mahan Esfahani, clavicembalista. Oltre ai concerti, il Bachfest offre occasioni di studio, incontri ed esposizioni, consolidando Lipsia come capitale mondiale dell’eredità di Bach.