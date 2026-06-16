La nuova edizione di ‘Tim Summer Hits’ trasformerà Piazza del Popolo in un grande palcoscenico musicale. Per il quinto anno consecutivo, la capitale ospita l’evento con oltre ottanta artisti italiani. Le registrazioni si terranno dal 21 al 24 giugno, con ingresso gratuito. La messa in onda su Rai1 è fissata per il 17, 21, 24 e 31 luglio, con un "Best of" il 7 agosto. L’evento sarà disponibile anche su Rai Radio2 e RaiPlay.

Conduzione e line-up

Alla guida delle serate ci saranno Carlo Conti e Andrea Delogu. Sul palco si alterneranno nomi come Achille Lauro, Tommaso Paradiso, Annalisa, Fedez, Emma, Elettra Lamborghini, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Irama, Arisa e molti altri.

L’evento prevede anche momenti di intrattenimento con Federico Basso e Cristiano Militello. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato come la manifestazione sia una tradizione amata, capace di offrire musica dal vivo.

‘Tim Summer Hits’: l’evento estivo di Roma

Il ‘Tim Summer Hits’ è un punto di riferimento per l'estate, per la varietà degli artisti coinvolti e la possibilità di partecipare gratuitamente. L’evento è prodotto da Friends TV in collaborazione con Roma Capitale e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Tra le novità, il Tim Summer Hits Village offrirà al pubblico momenti di incontro e preparazione dalla mattina, rafforzando lo spirito di aggregazione e festa.

La scelta delle date di giugno evita sovrapposizioni con altri grandi eventi sportivi.

I conduttori: Carlo Conti e Andrea Delogu

Carlo Conti, noto conduttore Rai, è celebre per programmi come il Festival di Sanremo. Andrea Delogu è conduttrice, scrittrice e attrice, apprezzata per versatilità. Insieme, formano una coppia affiatata che guida il pubblico del ‘Tim Summer Hits’ con professionalità.