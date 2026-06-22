La Galleria Borghese si prepara ad accogliere l'importante appuntamento estivo con la mostra “Metamorfosi. Ovidio e le arti”, un'esposizione che celebra il mito del mutamento attraverso oltre ottanta opere. In programma dal 23 giugno al 20 settembre 2026, l'iniziativa presenta una vasta selezione di creazioni ispirate all’opera-chiave di Ovidio, le Metamorfosi. Come sottolineato dalla direttrice Francesca Cappelletti, l'allestimento riunisce “oltre 80 opere [che] riassumono i momenti principali dei 15 libri e 200 miti”. Il progetto, frutto della collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e curato da Cappelletti e Frits Scholten, giunge a Roma dopo la sua inaugurazione olandese.

Il percorso espositivo si snoda all’interno della villa, trasformando le sue sale in uno scrigno narrativo di miti, metamorfosi e bellezza in movimento.

Il poema ovidiano è riconosciuto come un “serbatoio iconografico unico”, tanto da essere, “dopo la Bibbia, il più illustrato in tutta la storia”. Questa esposizione riunisce opere provenienti dai più importanti musei internazionali e, con il sostegno di Intesa Sanpaolo – Gallerie d’Italia e Webuild S.p.A., si propone di fondere la tradizione classica con il dinamismo artistico barocco. Scipione Borghese, ideatore della Galleria, aveva concepito il Casino nobile come un intreccio tra mito, arte e autorappresentazione, rendendolo il luogo ideale per ospitare questa rilettura del mito ovidiano.

Il mito prende forma nei capolavori barocchi

Tra le opere centrali della mostra spiccano i celebri gruppi scultorei di Gian Lorenzo Bernini, quali Apollo e Dafne e Il ratto di Proserpina, già parte integrante della collezione permanente della Galleria. A questi si affiancano rappresentazioni di miti iconici come Aracne, Leda e il cigno, Pigmalione, Perseo e Medusa. Vengono esplorati anche temi ricorrenti quali l’amore, con Cupido e Narciso, in un dialogo continuo tra mito e forma artistica. L’idea di metamorfosi emerge non solo come cambiamento fisico ma come un principio generativo che attraversa pittura, scultura e oggetti d'arte. L’esposizione include anche contributi di artisti moderni come Rodin, Brancusi e la coreana Anicka Yi, coprendo un arco cronologico che dal Rinascimento si estende fino al contemporaneo.

Un contesto museale profondamente ovidiano

La mostra si connette in modo profondo alla storia e all’architettura della Galleria Borghese. Scipione Borghese, infatti, volle la villa fuori Porta Pinciana proprio per fondere mito e collezionismo. La selezione delle opere esposte valorizza espressioni artistiche coerenti con i temi ovidiani, mentre la Galleria stessa custodisce alcune delle sculture più significative del Barocco e dipinti di maestri come Caravaggio, Tiziano, Rubens, Correggio, Poussin, oltre a importanti opere novecentesche di artisti quali Rodin e Brancusi.

La selezione di oltre ottanta opere provenienti da collezioni internazionali conferma il valore e la risonanza di questa esposizione, che ha già riscosso successo ad Amsterdam, dove è stata presentata dal 6 febbraio al 25 maggio 2026.

L’iniziativa si inserisce nel ricco programma culturale del 2026, facendo seguito all’anno record del 2025, che ha registrato 630.759 visitatori. Questo conferma la Galleria Borghese come un laboratorio internazionale di ricerca, innovazione e dialogo culturale.