Il Teatro dell’Opera di Roma anticiperà l'inaugurazione della sua stagione lirica al 1 novembre a partire dal 2027. Questa decisione strategica, annunciata dal sovrintendente della Fondazione Lirica Francesco Giambrone e dal responsabile di Rai Cultura Fabrizio Zappi durante la presentazione del cartellone 2026-2027, mira a consentire la diretta televisiva dell'evento su Rai Cultura e Rai 5. Lo spostamento dalla tradizionale data del 27 novembre è motivato dall'opportunità di collocare l'apertura in un giorno festivo, favorendo così una maggiore partecipazione sia del pubblico in sala che degli spettatori da casa, sul modello del Teatro alla Scala di Milano, che inaugura il 7 dicembre in occasione di Sant’Ambrogio.

Durante la stessa conferenza stampa, Giambrone ha anche fornito aggiornamenti sulla prossima stagione estiva. Gli spettacoli saranno eccezionalmente ospitati al Circo Massimo, a causa dei lavori di restauro che interessano le Terme di Caracalla. È stato però ribadito l'impegno delle istituzioni coinvolte – dal Comune di Roma alla Soprintendenza archeologica – per garantire il ritorno nella storica cornice delle Terme già dalle stagioni successive, sottolineando il forte legame tra l'Opera e i siti archeologici della capitale.

Strategia per visibilità e partecipazione

Lo spostamento della data d’apertura al 1 novembre non è solo un adeguamento al palinsesto televisivo nazionale, ma una chiara strategia per rafforzare la partecipazione del pubblico e la visibilità mediatica dell’inaugurazione.

La scelta di una giornata festiva, infatti, garantisce una platea più ampia sia in teatro che davanti agli schermi. La diretta televisiva, come già avviene per il Teatro alla Scala, mira a consolidare il prestigio dell’evento e a coinvolgere nuove fasce di spettatori, riaffermando la centralità del Teatro dell’Opera di Roma nel panorama culturale e nel dialogo con i media nazionali.

La stagione 2025-2026 vedrà la messa in scena del “Lohengrin” di Wagner, un'opera che farà il suo ritorno sul palcoscenico romano dopo cinquant’anni. Questo spettacolo di grande rilevanza artistica sarà diretto dal maestro Michele Mariotti e messo in scena da Damiano Michieletto, in coproduzione con importanti teatri europei.

La sua trasmissione su Rai 5 e Rai Cultura amplificherà ulteriormente la portata dell'iniziativa, permettendo a un pubblico vastissimo di assistere all'evento inaugurale.

Il prestigio del Teatro dell’Opera e le prospettive future

Fondato nel 1880 come Teatro Costanzi, il Teatro dell’Opera di Roma si conferma come uno dei principali riferimenti per la lirica e il balletto in Italia, ospitando stagioni di richiamo internazionale. L'edificio ha beneficiato di numerosi interventi di restauro e ampliamento, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama culturale romano e nazionale. La storica sede estiva alle Terme di Caracalla, con i suoi spettacoli nell’area archeologica, offre uno degli scenari più suggestivi della capitale.

L’obiettivo primario delle istituzioni, in sinergia con la Soprintendenza archeologica, è ripristinare quanto prima gli spettacoli tra le rovine delle Terme, offrendo un'esperienza unica che unisce arte scenica e patrimonio monumentale. Il prestigio e l'apertura alla collaborazione internazionale, visibile nella presenza di artisti e registi di fama, rimangono valori centrali per la Fondazione Lirica, impegnata a consolidare il ruolo del Teatro dell’Opera tra le eccellenze culturali italiane.