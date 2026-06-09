L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ha presentato la sua stagione 2026-2027, offrendo al pubblico una ricca programmazione incentrata sui capolavori di Ludwig van Beethoven e Gustav Mahler. Tra le novità di rilievo, spiccano il debutto sulla scena torinese del direttore Daniele Gatti e la prima direzione dell'ensemble per Michele Mariotti. Tutti i concerti si terranno presso l’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino e al Lingotto, luoghi d’eccellenza per la musica classica in Italia. La stagione si articolerà da ottobre 2026 a giugno 2027, con appuntamenti volti a valorizzare sia il grande repertorio sinfonico sia il dialogo con il pubblico contemporaneo.

Il programma include l’esecuzione integrale delle nove Sinfonie di Beethoven e delle prime quattro sinfonie di Mahler, interpretate dai principali direttori ospiti e dal direttore musicale dell’orchestra, James Conlon. Tra i solisti annunciati per la stagione figurano artisti di fama internazionale come la violinista Julia Fischer e il tenore Benjamin Bernheim. Sebastian F. Schwarz, sovrintendente dell’Orchestra Rai, ha descritto la stagione come “un viaggio nella profondità del repertorio romantico e moderno, mantenendo sempre viva l’attenzione al pubblico e ai giovani”.

Un programma che abbraccia la tradizione sinfonica

La nuova stagione si distingue per un’intensa attenzione all’eccellenza esecutiva, richiamando le tradizioni che hanno reso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai un riferimento internazionale.

L’interpretazione integrale delle sinfonie di Beethoven costituisce sempre un evento di grande risonanza nel panorama musicale europeo, arricchita quest’anno dall’inserimento del ciclo mahleriano, che traccia un percorso analogo attraverso la grande letteratura sinfonica tra Otto e Novecento. L’auditorium torinese si conferma così un luogo insostituibile per gli appassionati di musica.

La partecipazione di nuovi direttori, come Mariotti, e la presenza costante di grandi solisti sono ulteriori elementi che impreziosiscono la stagione, sottolineando la volontà dell'Orchestra Rai di coinvolgere artisti e pubblico in un dialogo vivo con la musica del passato e del presente. Inoltre, il coinvolgimento della città di Torino, già al centro dell’attività sinfonica italiana, garantisce che queste proposte trovino una cornice adeguata anche dal punto di vista territoriale e culturale.

La storia e l’attività dell’Orchestra Rai

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai rappresenta una delle più importanti formazioni musicali italiane, con radici che risalgono alla metà del Novecento. Fondata ufficialmente nel 1994 dall’unione dei quattro complessi orchestrali della Rai sparsi in varie città, l’OSN Rai svolge la sua attività principale a Torino nell’Auditorium Arturo Toscanini. L’orchestra ha collaborato, nel corso degli anni, con i più affermati direttori e solisti della scena internazionale, promuovendo anche molta musica contemporanea. La stagione sinfonica, suddivisa in cicli tematici, costituisce un punto di riferimento costante nella programmazione culturale torinese e nazionale.

Nelle ultime stagioni, l’OSN Rai ha ampliato la propria presenza nei principali festival italiani ed europei, mantenendo al contempo un forte rapporto con il territorio piemontese attraverso produzioni speciali, laboratori per giovani e attività divulgative. La nuova stagione conferma questa vocazione, ponendo al centro la qualità dei programmi, la valorizzazione del repertorio e l’attenzione alle nuove generazioni di musicisti e spettatori.