L'Orchestra Topica ha presentato il suo nuovo album, intitolato Magic Umbù, ora disponibile in formato vinile. La pubblicazione, curata dall'etichetta Retro Records, è avvenuta a partire dal 16 maggio. Questa formazione campana, riconosciuta per la sua costante ricerca musicale che unisce tradizione e innovazione, propone con questo lavoro una raccolta di brani che esplorano una vasta gamma di generi e suggestioni sonore.

L'album è stato registrato e prodotto grazie alla collaborazione di numerosi musicisti e tecnici del territorio. Magic Umbù si compone di otto tracce originali, che fondono sapientemente elementi della musica popolare campana con influenze contemporanee.

Il progetto nasce con il chiaro intento di valorizzare le radici culturali locali, offrendo al pubblico un coinvolgente viaggio sonoro che connette il passato con il presente.

L'Album: Dalla Scelta del Vinile alle Collaborazioni

La decisione di pubblicare l'album in vinile rappresenta una precisa scelta artistica, volta a enfatizzare l'importanza della fisicità del supporto e a garantire la qualità superiore dell'ascolto analogico. La realizzazione di Magic Umbù è stata resa possibile grazie al contributo di Retro Records, un'etichetta indipendente attivamente impegnata nella promozione di progetti musicali innovativi legati al territorio campano. Tra i musicisti coinvolti nella produzione figurano nomi di spicco della scena locale, che hanno arricchito le tracce con l'uso di strumenti tradizionali e arrangiamenti originali.

L'Orchestra Topica si distingue per la sua spiccata attenzione alla sperimentazione e per la capacità di reinterpretare il ricco patrimonio musicale regionale in chiave moderna. Il disco Magic Umbù offre un percorso sonoro che attraversa melodie, ritmi e atmosfere ispirate alle tradizioni popolari, il tutto arricchito da sonorità attuali e innovative, creando un ponte tra epoche e stili.

Retro Records: Impegno e Distribuzione

Con sede in Campania, Retro Records è un'etichetta indipendente che opera nella produzione e distribuzione di vinili e di progetti musicali focalizzati sulla valorizzazione della cultura locale. L'etichetta gestisce tutte le fasi del processo di pubblicazione, dalla registrazione in studio alla distribuzione finale, ponendo una particolare enfasi sulla qualità dei materiali e sulla promozione di artisti, sia emergenti che già affermati, del territorio.

Il vinile di Magic Umbù è disponibile per l'acquisto presso i principali punti vendita specializzati e attraverso i canali ufficiali dell'etichetta. Questa nuova uscita discografica rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso artistico dell'Orchestra Topica, che continua con coerenza a esplorare nuove forme espressive, mantenendo sempre saldo il legame con le proprie profonde radici musicali.