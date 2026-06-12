L'universo femminile nell'antica Pompei è il fulcro della mostra fotografica “Essere donna nell'antica Pompei”, inaugurata l'11 giugno 2026 all'Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Oslo. L'esposizione, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e visitabile fino al 4 settembre 2026, offre una riflessione sulla condizione femminile nella società romana, esplorando il ruolo delle donne nella città vesuviana prima del 79 d.C.

Questo progetto è un'evoluzione di un'ampia installazione già presentata nella Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei (aprile 2025 - gennaio successivo).

La mostra di Oslo, dal taglio visivo, narra le storie di cinque donne (la tessitrice Amaryllis, l'ostessa Asellina, l'imprenditrice Eumachia, la liberta Nevoleia Tyche e la schiava Eutychis) attraverso fotografie quali ritratti, affreschi, graffiti e oggetti d'uso quotidiano, offrendo uno sguardo intimo sulle loro vite.

Inaugurazione e ricerca

L'inaugurazione ha visto la conferenza di Monica Salvadori e Monica Baggio, curatrici (con Francesca Ghedini). Presenti l'Ambasciatore d'Italia Stefano Nicoletti e i professori Knut degård e Jon Iddeng. Le curatrici hanno illustrato gli obiettivi: la mostra è frutto di ricerca basata su documentazione fotografica e ricostruzione delle storie dell'universo femminile pompeiano.

L'intento è colmare le "pagine di silenzio" sulla storia delle donne nell'antichità, esplorando vita privata, pubblica e lavorativa.

La mostra è aperta fino al 4 settembre 2026 negli orari dell'Istituto Italiano di Cultura di Oslo. Tutti i materiali esposti sono concessi dal Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Pompei.

Progetto internazionale e diplomazia culturale

L'esposizione a Oslo è una tappa internazionale per un progetto del Parco Archeologico di Pompei. L'obiettivo è riflettere sul ruolo femminile e sulle diverse condizioni sociali, aspetti poco noti. La collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo promuove la cultura italiana all'estero. Il Parco Archeologico di Pompei, sito UNESCO e osservatorio privilegiato della vita antica, tramite collaborazioni internazionali, diffonde una narrazione aggiornata sul ruolo delle donne nell'antica società romana.