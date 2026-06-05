Stefania Sandrelli celebra il 5 giugno 2026 i suoi ottanta anni, un traguardo che l'attrice interpreta con la sua consueta ironia e leggerezza come “quattro volte vent’anni”. Figura iconica del cinema italiano, Sandrelli ha spesso ribadito il suo segreto di vitalità: “Bisogna continuare a stupirsi, altrimenti si smette di vivere”, una filosofia che ha guidato una carriera all'insegna della libertà espressiva. Nata a Viareggio nel 1946, la sua ascesa inizia giovanissima: a quindici anni vince Miss Viareggio e a soli sedici debutta sul grande schermo in pellicole come «Gioventù di notte» e «Il federale».

La vera svolta arriva con la chiamata di Pietro Germi per «Divorzio all’italiana», film che la consacra tra i volti emergenti del panorama cinematografico nazionale.

La lunga e illustre carriera di Stefania Sandrelli è stata un viaggio attraverso generi e epoche diverse della settima arte. Tra gli anni Sessanta e Settanta, ha recitato in capolavori che hanno segnato la storia del cinema, tra cui «C’eravamo tanto amati» di Ettore Scola, «Il conformista» di Bernardo Bertolucci e «Quelle strane occasioni». Le sue interpretazioni si sono sempre distinte per una peculiare leggerezza, un'ironia sottile e un profondo senso di libertà, qualità che non sono mai venute meno, neanche nei momenti più complessi del suo percorso artistico.

La sua vita privata si è spesso intrecciata con la fama: nel 1964 è nata la figlia Amanda dalla relazione con il cantautore Gino Paoli, terminata nel 1968. Tra gli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, Sandrelli ha esplorato una fase cinematografica più audace, culminata con «La chiave» (1983) di Tinto Brass, periodo in cui ha anche iniziato la relazione con Giovanni Soldati.

La versatilità artistica e la libertà di sorprendere

Superata la parentesi dei ruoli più esplicitamente erotici, Sandrelli si è dedicata con successo a film d’autore e a commedie leggere. Tra questi spiccano titoli come «Speriamo che sia femmina» e «La famiglia» di Ettore Scola, e «Il piccolo diavolo» di Roberto Benigni.

Nonostante questa evoluzione, l'attrice ha avuto un breve ritorno al genere erotico nel 1992 con «Prosciutto, prosciutto» di Bigas Luna. Il suo percorso è sempre stato caratterizzato da una notevole versatilità, che l'ha portata a cimentarsi in produzioni d’autore, commedie e serie televisive, rifiutando costantemente di essere imprigionata in un unico ruolo o in una singola immagine. Riguardo alla sua reputazione di seduttrice, ha commentato con autoironia: “Se dovessi prendermi sul serio come seduttrice, mi metterei a ridere”.

Oggi, Stefania Sandrelli è universalmente riconosciuta come un simbolo di eleganza, vitalità e fascino intramontabile, capace di evocare con la sua presenza sia la memoria del passato che la vivacità del presente.

Mantiene uno stile distintivo che fonde innocenza e consapevolezza, preservando quella capacità di sorprendersi che, a suo dire, è stata la chiave della sua longevità artistica. Una frase iconica tratta da «C’eravamo tanto amati» sembra riassumere perfettamente il suo spirito: “Avevamo dei progetti: sposarsi, comprarci una Lambretta, fare dei bambini, non necessariamente in quest’ordine”.

Riconoscimenti e memorie personali

Oltre ai ruoli più celebri, Stefania Sandrelli ha arricchito la sua vasta filmografia con interpretazioni in commedie, drammi, film d’autore e produzioni televisive, contribuendo in modo significativo a ridefinire la figura femminile sullo schermo. La sua straordinaria capacità di reinventarsi e di adattarsi alle diverse stagioni del cinema italiano le ha valso numerosi riconoscimenti, inclusi importanti premi alla carriera e attestati di stima dalla critica.

Il suo apporto è considerato fondamentale per l'evoluzione della rappresentazione delle donne nel cinema italiano, dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri.

La sua città natale, Viareggio, ha più volte espresso il proprio orgoglio e riconosciuto il valore della sua eccezionale testimonianza artistica. Nei suoi ricordi più intimi, la figura del cantautore Gino Paoli occupa un posto centrale: la loro relazione ha segnato profondamente la sua vita. La recente perdita di Paoli ha portato Sandrelli a esprimere il suo dolore con parole toccanti, sottolineando la forza dei loro legami. Nonostante le trasformazioni pubbliche e private, la capacità di sorprendersi e di emozionarsi rimane, per Stefania Sandrelli, il tratto distintivo e immutabile della sua esistenza.