Stefania Sandrelli, icona indiscussa del cinema italiano, celebra oggi il suo ottantesimo compleanno, un traguardo che la vede ancora protagonista e punto di riferimento nel panorama artistico nazionale. Nata nel 1946, l’attrice ha attraversato oltre sei decenni di storia dello spettacolo, mantenendo sempre una naturalezza e una spontaneità che l’hanno resa unica e amata dal pubblico. La sua carriera, iniziata giovanissima grazie all’intuizione del regista Pietro Germi, si è sviluppata attraverso oltre cento film, con ruoli che hanno saputo raccontare l’evoluzione della società italiana e la forza delle donne, facendola diventare un volto simbolo di diverse generazioni.

Una carriera leggendaria: i grandi registi e i ruoli che hanno segnato un'epoca

Nel corso della sua lunga e brillante carriera, Sandrelli ha avuto l'opportunità di lavorare con alcuni dei più grandi nomi della regia italiana, tra cui Ettore Scola, Bernardo Bertolucci, Luigi Comencini, Paolo Virzì e Paolo Sorrentino. I suoi film non sono stati solo successi di pubblico, ma veri e propri specchi della società. Opere come ‘Divorzio all’italiana’ (1961) e ‘Sedotta e abbandonata’ (1964) hanno affrontato con coraggio temi sociali delicati come il delitto d’onore e il patriarcato. Con ‘La chiave’ (1983) di Tinto Brass, l’attrice ha segnato una svolta epocale, rompendo tabù sulla rappresentazione della sessualità femminile e sulla liberazione delle donne adulte.

In capolavori come ‘C’eravamo tanto amati’ (1974) e ‘La famiglia’ (1987), Sandrelli ha interpretato personaggi che riflettono i cambiamenti profondi della società e della struttura familiare italiana, mostrando sempre una grazia spontanea e mai costruita. Il suo talento ha brillato anche in televisione, con ruoli memorabili in serie di successo come ‘Il maresciallo Rocca’ e ‘Una grande famiglia’, dove ha saputo conquistare il pubblico con interpretazioni intense e autentiche.

La vita oltre lo schermo: amori, riflessioni e la forza di non temere il tempo

La vita privata di Stefania Sandrelli è stata spesso al centro dell’attenzione, ma sempre vissuta con una sincerità disarmante e senza mai cedere al ruolo di diva.

L'attrice ha raccontato di essersi innamorata profondamente tre volte: la prima con il cantautore Gino Paoli, dal quale è nata la figlia Amanda; la seconda con Nicky Pende, suo unico marito e padre del figlio Vito; e infine con Giovanni Soldati, suo compagno attuale. Sandrelli ha dichiarato di non temere l’invecchiamento, affermando di essere felice della propria età e di non desiderare di essere più giovane o diversa. Sottolinea il valore dell’umiltà e della semplicità come pilastri della sua vita e del suo lavoro. Nonostante le difficoltà e le perdite, come quella recente di Gino Paoli, l’attrice guarda al futuro con coraggio e un desiderio inesauribile di continuare a vivere nuove esperienze, sia personali che professionali.

Con l'argento vivo addosso, come ama dire, non ha intenzione di rinchiudersi, ma di continuare a inventarsi, magari tornando a Viareggio per una passeggiata in bicicletta, un piccolo desiderio che incarna la sua eterna giovinezza d'animo.