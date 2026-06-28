Il Museo Civico Amedeo Lia di La Spezia celebra il suo trentesimo anniversario con un evento senza precedenti: per la prima volta, la sua collezione permanente accoglie le opere di un urban artist vivente. Dal 3 luglio al 3 dicembre, quattro dipinti inediti di Ozmo, nome d’arte di Gionata Gesi, saranno protagonisti della mostra "OZMO X LIA 30 – Dentro la collezione". Questa iniziativa segna un doppio primato per il museo: l'introduzione di un autore contemporaneo e l'acquisizione simultanea di quattro opere. Per Ozmo, rappresenta "il riconoscimento più alto", offrendo la possibilità di esporre i suoi lavori in una dimensione "museale e storica, dove un’opera vale per il suo senso e la sua ricerca".

Il progetto, di natura site specific, si sviluppa attraverso un dialogo tra quattro capolavori storici della raccolta Lia e le nuove creazioni di Ozmo. Tra questi, l'Autoritratto di Jacopo da Pontormo (1520 circa) dialoga con un dipinto contemporaneo sull’autorappresentazione. Altri confronti includono il San Martino dona il mantello al povero, attribuito al giovane Raffaello (1505-1510), la Madonna del Soccorso di Ansano di Michele Ciampanti e la Testa di Apollo in marmo greco-romana, reinterpretata sulla tela. L'esposizione segna anche l'esordio di Ozmo nella scultura, con un'opera in marmo di Carrara che dialoga con i marmi classici del museo.

Il Museo Lia: trent'anni di storia e patrimonio

Fondato nel 1996 grazie alla generosa donazione del collezionista privato Amedeo Lia, il Museo Civico Amedeo Lia è oggi una delle principali raccolte d’arte della Liguria. Custodisce un patrimonio che spazia dall’Antichità all’Ottocento, con opere di maestri come Tiziano, Tintoretto, Pontormo e Canaletto, affiancate da miniature, vetri, bronzi e smalti. La sede museale è un antico convento seicentesco dei frati minimi di San Francesco da Paola, restaurato negli anni Novanta per ospitare la collezione e successivamente ampliato.

L'iniziativa "OZMO X LIA 30" è stata promossa dal sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, dal direttore del museo, Andrea Marmori, e dalla curatrice Anna Costantini.

Il sindaco Peracchini ha definito l’esposizione "coraggiosa e audace", sottolineando come essa "faccia dialogare una collezione civica di età medievale e moderna con un artista contemporaneo, creando un confronto originale e stimolante". Ha inoltre evidenziato come i trent’anni del Museo Lia rappresentino "un momento significativo per la comunità spezzina e un’occasione per rinnovare la gratitudine alla famiglia Lia, la cui straordinaria generosità ha permesso alla città di custodire un patrimonio artistico di rilevanza internazionale".

Ozmo: il dialogo tra passato e presente nell'arte urbana

Ozmo è riconosciuto per aver saputo fondere il linguaggio del muralismo e dell'arte urbana internazionale con la grande storia dell’arte.

La sua ricerca si basa sull'appropriazione di immagini e icone del passato, rielaborate con riferimenti pop e contemporanei. Gesi ha sviluppato dalla fine degli anni Novanta un approccio che combina disegno, pittura, installazioni e grandi murales. Dal 2015 è direttore artistico del festival Wall in Art in Valle Camonica, sito patrimonio UNESCO. Le sue opere sono state esposte in importanti istituzioni come il Museo del Novecento di Milano, il MACRO di Roma, la Biennale di Architettura di Venezia, il Mauritshuis, l’Istituto Italiano di Cultura di New York e il King’s College di Londra. Nel 2019, è stato il primo artista in Italia a dipingere la facciata di un tribunale.

La presenza delle opere di Ozmo è una tappa fondamentale nella programmazione del Lia, che celebra tre decenni di attività promuovendo la contaminazione tra antichità e contemporaneità.

Il percorso espositivo, in dialogo con le collezioni storiche, dimostra come la creatività attuale e la ricerca artistica possano rinnovare il significato e l'attualità delle raccolte museali. L’esposizione, visitabile dal 3 luglio al 3 dicembre, offre un'opportunità unica per esplorare il confronto tra le radici dell’arte occidentale e la sensibilità di uno dei maggiori esponenti dell'arte urbana italiana.