A Padova è stato presentato il gemello digitale 3D del Reliquiario del Dito di Sant'Antonio, un prezioso manufatto del XIV secolo in argento, oroe smalti. La presentazione, avvenuta il 22 giugno 2026 all'Oratorio di San Giorgio, rappresenta un'innovazione tecnologica per la tutela e valorizzazione del Tesoro della Basilica. L'opera, di rilevanza religiosa e storico-artistica, è tradizionalmente portata in processione nella festività antoniana del 13 giugno.

Il progetto, realizzato dall'azienda veneta Geolander.it, specializzata in tecnologie geospaziali, ha impiegato laser scanner e fotogrammetria ad alta risoluzione per una riproduzione digitale millimetrica.

La supervisione scientifica è stata curata dal Museo Antoniano e dai frati francescani, coinvolgendo la direttrice Giovanna Baldissin Molli e i tecnici Giovanni Manta e Michele Nocera. Padre Antonio Ramina, rettore della Basilica, ha sottolineato come "il rilievo tridimensionale consenta di visualizzare, ingrandire e ruotare virtualmente il manufatto, facilitando lo studio e il monitoraggio dello stato di conservazione senza interventi fisici sull’originale".

Il Reliquiario Digitale: Studio e Conservazione

Il Reliquiario del Dito di Sant'Antonio, espressione dello stile padovano di fine Trecento e parte del Tesoro della Basilica, grazie al suo modello digitale 3D, garantisce tutela diretta e fruizione a distanza, aprendo nuove prospettive per la divulgazione del patrimonio antoniano.

I promotori prevedono di estendere la metodologia agli altri reliquiari, in vista degli ottocentenari di sant’Antonio, come quello della morte di frate Antonio (2031). La digitalizzazione supporta attività didattiche e valorizzazione di collezioni meno accessibili, consentendo monitoraggio remoto e tempestiva valutazione degli interventi.

Giugno Antoniano e il Ruolo del Museo

La presentazione si inserisce nel contesto del “Giugno Antoniano”, una settimana di eventi (22-27 giugno 2026) dedicata alla valorizzazione del patrimonio antoniano. Il programma coniuga innovazione e tradizione. Il Museo Antoniano, che ha supervisionato il progetto, custodisce testimonianze artistiche legate a sant’Antonio.

Fondato per preservare ed esporre arredi e reliquiari, è oggi centro per studi e progetti di valorizzazione. L'approccio digitale offre nuovi strumenti per tramandare questi beni, preservando i valori religiosi, storici e culturali di uno dei principali poli d'interesse di Padova.