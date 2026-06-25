Il 28 giugno 2026, il Museo della Bufala e della Mozzarella di Paestum (Agribios, via Spinazzo) ospita una giornata dedicata alla storia bufalina della Piana del Sele. L'iniziativa, promossa dal fondatore Renato Di Filitto, mira a valorizzare la tradizione rurale e produttiva legata alla bufala e alla trasformazione del latte, elementi identitari accanto ai templi della Magna Grecia.

Durante l'evento saranno presentati due nuovi progetti culturali. Il primo, "Manupressum – La forma del tempo", propone una nuova interpretazione della pasta filata di bufala, ispirata ad antiche pratiche mediterranee.

Questo progetto connette la tradizione della Magna Grecia, la civiltà bufalina e la cultura agricola del Cilento, invitando a riflettere su forma, memoria e gusto.

Il secondo è la mostra "Paestum. Il paesaggio continua. Quando la bufala riconobbe Paestum". Attraverso immagini e testimonianze storiche, l'esposizione racconta come, tra il XVIII e il XIX secolo, i templi di Paestum fossero parte integrante di un paesaggio agricolo e produttivo con la bufala.

Programma della giornata

La mattinata prevede interventi istituzionali, la presentazione dei progetti culturali, una visita guidata al museo, l'inaugurazione della mostra e un percorso esperienziale dedicato alla lavorazione del latte e alla degustazione del Manupressum.

L'iniziativa mira a rafforzare il legame tra il patrimonio storico di Paestum e le tradizioni produttive del Mediterraneo, coinvolgendo comunità locali, visitatori e operatori del settore.

Contesto culturale di Paestum e Velia

Il Museo della Bufala e della Mozzarella si inserisce nel più ampio contesto di valorizzazione culturale promosso nell’area archeologica di Paestum e Velia. I parchi archeologici organizzano regolarmente eventi e iniziative per promuovere il patrimonio storico e culturale, creando occasioni di incontro tra passato e presente. Contribuiscono a rendere Paestum un luogo dove la storia vive nelle tradizioni e attività quotidiane delle comunità locali.