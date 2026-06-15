Paestum si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di risonanza internazionale. Il prossimo 16 agosto, l'incantevole Arena dei Templi sarà la cornice dell'Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, l'ultima tappa italiana del loro tour 2026. Questo progetto, acclamato a livello globale, porta in scena il repertorio e lo spirito di una delle band più influenti nella storia della musica contemporanea, gli originali Earth, Wind & Fire.

Alla base di questa formazione c'è Al McKay, storico chitarrista della leggendaria band americana e sei volte vincitore del Grammy Award.

Insieme a Maurice White, McKay è stato co-autore di brani entrati nella storia della musica, come le iconiche 'September' e 'Sing a Song'. È stato proprio McKay a ideare e sviluppare l'attuale line-up, che da oltre vent'anni porta sui palchi di tutto il mondo l'eredità musicale del gruppo con autenticità, qualità esecutiva e rispetto per un repertorio che ha segnato intere generazioni.

Un'esperienza musicale autentica all'Arena dei Templi

Più che una semplice tribute band, gli Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay rappresentano una delle esperienze musicali più autorevoli legate all'eredità artistica del gruppo. Sul palco di Paestum si esibirà una line-up internazionale guidata dai vocalist Tim Owens, DeVere Duckett e Claude Woods.

A loro si unirà Gregory Moore, già membro degli Earth, Wind & Fire, affiancato da musicisti che nel corso della loro carriera hanno collaborato con alcuni dei più importanti nomi della scena musicale mondiale. I biglietti per questo imperdibile evento sono già disponibili in prevendita attraverso i circuiti autorizzati.

La magia di Paestum per un evento indimenticabile

L'appuntamento del 16 agosto si conferma tra gli eventi di maggiore richiamo dell'estate musicale, offrendo al pubblico la possibilità di rivivere dal vivo alcune delle canzoni che hanno contribuito a scrivere la storia del funk, del soul e della disco music. Da 'September' a 'Boogie Wonderland', passando per 'Let's Groove', 'Fantasy' e molti altri successi, la serata promette di emozionare milioni di ascoltatori.

La suggestiva cornice dell'Arena dei Templi farà da sfondo a uno spettacolo che unisce energia, qualità musicale e memoria collettiva. Claudio Zenga e Luca De Prisco, promotori dell'evento, sottolineano: «Portare gli Earth, Wind & Fire Experience a Paestum significa offrire al pubblico un evento di respiro internazionale in una delle location più affascinanti del Mediterraneo. Siamo convinti che sarà una serata capace di unire qualità musicale, spettacolo e grande partecipazione».

Il progetto Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay continua a mantenere vivo lo spirito e la musica della leggendaria band americana, coinvolgendo nuove generazioni e trasformando la serata del 16 agosto in un appuntamento imperdibile per gli appassionati della grande musica internazionale.